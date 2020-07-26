Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:

“Futbolcularıma ve teknik ekibimize teşekkür ediyorum. Her takım için zor bir süreç oldu. İyi kenetlendik ve en iyisini yapmaya çalıştık. Ligi üçüncü sırada tamamladık. Bu bizim için bir başarı değil ama mevcut şartlarda en iyi senaryo buydu. Camiamıza mutlu bir final yaşattık. Trabzonspor’un ceza almasını istemem ama eğer alırlarsa Şampiyonlar Ligi için elemelere katılacağız. Taraftarlarımızı mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Başkanımıza ve yönetim kurulumuza bize verdikleri destek nedeniyle teşekkür ederim.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ TRABZONSPOR'UN HAKKI"

3. sırada bitirmek bir başarı değildir, Beşiktaş için başarı değildir ama mevcut şartlarda en iyi senaryo buydu. Oyuncularla becerdik ve bir final gerçekleştirdik. Trabzon bir ceza almasın, onlar oynasın, onların hakkı.

"ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Başkanımız sürekli ekonomiden bahsediyor. Zor bir dönemden geçiyoruz. Elimizden geldiğince camiamıza yardımcı olmak zorundayız. Şahsen kendi sözleşmeme tazminat maddesi koydurmadım.

Başkanımıza ve yönetim kurulumuza sürekli yükleniyorlar. Ekonomiyi bilerek göreve geldiklerini söylüyorlar. Evet bilerek bu göreve geldiler. Bence alkışlamak lazım. Başkan ve yönetim kurulu çok ağır bir yük altında.

"35 MİLYON EURO'LUK BİR TAKIM KURMALIYIZ"

Gelecek sezon için planlama yapmak çok zor. 35 milyon Euro civarında bir takım oluşturmamız gerekiyor. Bu bütçeye inebilmek için bazı futbolcularımızla vedalaşmamız gerekebilir.

"BURAK'IN SÖZLEŞMESİ..."

Burak Yılmaz’ın iki yıllık sözleşmesi vardı. Yıllık ücreti 2.7 milyon Euro’ydu. Camiamız bu rakamları kaldırabilecek durumda değil. Şahsen kimsenin gitmesini istemem, en iyi futbolcuları alalım isterim ama şu anda bunu yapabilecek durumda değiliz.

"MİLYON EURO'LUK TRANSFERLER ARTIK YOK"

Ekonomimizi sarsmayacak futbolcular bizimle devam edebilir. Milyon Euro bedellerle futbolcu transferleri artık yok. Taraftarlarımızdan destek bekliyoruz. Bu süreç bize denk geldi. Bu süreci doğru yönetmek için en azından maaşları ödenebilir bir takım oluşturmak zorundayız. Hayal kurmaya gerek yok. Altyapımızdan yeni futbolcular çıkartmaya çalışacağız.

Alacağımız futbolcuların ekonomimize uygun olması lazım. Yurt dışından futbolcular almayı planlıyoruz. Tecrübeli bir Türk kaleci transfer etmek istiyoruz. Savaşacak futbolcular alacağız. Camiamızdan sabır ve destek istiyoruz. Yönetim, futbolcu ve taraftar olarak kenetlenmeliyiz.

"BAŞKANLA FİKİR AYRILIĞIMIZ YOK"

Başkanımızla bir fikir ayrılığım yok. Fikir ayrılığı olacak bir durum yok. Birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yerli ve yabancı, tecrübeli ve genç oyunculardan oluşacak karma bir kadro ile iyi bir Beşiktaş izletmek istiyoruz.

Beşiktaş’ta her oyuncunun yeri dolar. Mutlaka birileri gidecek, birileri gelecektir. Takımın yaş ortalamasını aşağı çekmeliyiz. Genç futbolcularımız sahada oynuyor, altyapıdan gelecek birçok genç futbolcumuz var.

"CANER VE GÖKHAN KALSIN AMA..."

"Ben oyuncularımın hiçbirisinin gitmesinden yana değilim ama ekonomik şartlar bizi zorluyor! Gökhan mutluysa kalsın, Caner mutluysa var olan ekonomik şartlarla kalsın! Takımımızın yaş ortalaması yüksek, düşürmemiz lazım ama 15 tane genç oyuncu alıp oynatamayız! Beşiktaş'ın son 20 yılına baksınlar, ilk 11'de 19 yaşında iki tane altyapı çocuğunu oynatan kim var? Benden başka yok!"