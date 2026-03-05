Sergen Yalçın, Okan Buruk’a karşı üstün

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00’de evinde Galatasaray ile karşılaşacak. Son haftalarda performansını yükselten ve ligde 13 maçtır mağlubiyet almayan siyah-beyazlılar, bu gidişatını ezeli rakibi karşısında da sürdürmek istiyor.

SERGEN YALÇIN İLE OKAN BURUK 11. RANDEVUDA

Bu müsabakayla birlikte Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da 11. kez rakip olacak. Geride kalan mücadelelerde Yalçın; Gaziantepspor, Sivasspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş ve Antalyaspor’u çalıştırırken, Buruk ise Elazığspor, Gaziantepspor, Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray’ın başındaydı.

Söz konusu karşılaşmalarda Sergen Yalçın’ın takımları 5, Okan Buruk’un ekipleri de 2 kez kazandı. 3 maçta ise taraflar 1’er puana razı oldu.

DERBİDE İKİNCİ KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, derbide ikinci kez rakip olacak. Süper Lig’de 4 kez şampiyonluğa ulaşan Buruk ile 1 kez bu sevinci yaşayan Yalçın arasındaki ilk derbi berabere sona ermişti.

İki teknik adam ilk kez bir debide birbirlerine üstünlük kurmak için mücadele edecek.

Sergen Yalçın ile Okan Buruk arasında oynanan müsabakalar şöyle:

Süper Lig - 4 Ekim 2025

(Okan Buruk) Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 1 (Sergen Yalçın)

Süper Lig - 26 Şubat 2024

(Okan Buruk) Galatasaray: 2 - Antalyaspor: 1 (Sergen Yalçın)

Süper Lig - 21 Kasım 2020

(Sergen Yalçın) Beşiktaş: 3 - Başakşehir: 2 (Okan Buruk)

Süper Lig - 14 Şubat 2020

(Okan Buruk) Başakşehir: 1 - Beşiktaş: 0 (Sergen Yalçın)

Süper Lig - 18 Ağustos 2019

(Sergen Yalçın) Yeni Malatyaspor: 3 - Başakşehir: 0 (Okan Buruk)

Süper Lig - 19 Mayıs 2019

(Sergen Yalçın) Alanyaspor: 1 - Rizespor: 1 (Okan Buruk)

Süper Lig - 15 Aralık 2018

(Okan Buruk) Rizespor: 1 - Alanyaspor: 1 (Sergen Yalçın)

Süper Lig - 31 Ocak 2015

(Okan Buruk) Gaziantepspor: 1 - Sivasspor: 3 (Sergen Yalçın)

Türkiye Kupası - 28 Ocak 2015

(Okan Buruk) Gaziantepspor: 0 - Sivasspor: 2 (Sergen Yalçın)

Süper Lig - 24 Kasım 2013

(Sergen Yalçın) Gaziantepspor: 3 - Elazığspor: 1 (Okan Buruk)