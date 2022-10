ARKADAŞLIK ETMEK İSTİYORDU!

Polis Dahmer’in fotoğraf koleksiyonunu bulduktan sonra korkunç bir şeye rastlıyor. Polisler tarafından fark edilmeden önce Dahmer, polis kurbanlardan birisi olan Rolf Mueller’ın vücudunun parçalarını buzdolabında buluyor.

The American Journal of Forensic Medicine and Pathology 1994’e göre Dahmer kurbanlarını kendisine arkadaşlık etmesi için hatıra olarak tutmak istediğini açıkladı.

Fotoğraflar:AP