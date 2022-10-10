Dahmer ve annesi hapishanedeyken haftada bir telefonla sık sık dürtü ve duyguları hakkında konuşmuşlar.

"KİLİTLİ OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"

Dahmer’in annesi “Ona, Hala bu dürtüleri var mı? diye sordum ve dedi ki “Evet anne. Kilitli olduğum için çok mutluyum. Kilitli olmasaydım ne yapacağımdan korkardım” dedi.

Başka bir arama sırasında Dahmer, annesine, kurbanlarının üzerlerinde hastalıklı deneyler yapmadan önce bilinçsizce vurarak bayılttığını söyledi.