Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından tüm Türkiye seferber oldu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, tanınmış yardım kuruluşları ve tanınmış kişilerin yaptığı yardım çalışmaları gündemde yer aldı. Ancak depremzedeler için sessiz sedasız gönüllü olarak yardıma koşan binlerce isimsiz kahramanlar bu oluşumda yer aldı.
Bölgeye gönderilen birçok yardımlar arasında isimleri duyulmamış gönüllü oluşumlar yer alıyor. Bunlardan biri de Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gönüllüler tarafından oluşturulan "Siverek Afet Koordinasyonu Merkezi Gönüllüleri".
BİRÇOK KÖYE YARDIM GÖNDERDİLER
Siverekli yardımseverler, Sedat Kıran, Ömer Leventoğlu, Mahmut Mengüverdi, Kazım Güneş, İbrahim Pelte, Kadir Kıran, Serkan Şeyhan ve İsmail Kurmak tarafından kurulan "Siverek Afet Koordinasyonu Merkezi Gönüllüleri" depremde ulaşılamayan birçok köye yardım gönderdi.
"KİMİ ALTININI SATTI, KİMİ EKMEK YAPIYOR..."
Siverek'te kurulan bu oluşuma birçok vatandaş gönüllü olarak çalışmalarda yer alıyor.
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Oluşumda yer alan isimlerden biri olan Sedat Kıran, "Birçok vatandaşımız gönülden yardıma koşuyor. Kimi altınını satıp geliyor. Kimisi ekmek yapıyor, çadır yapıyor. Yardıma koşuyor. Siverek'te herkes tek vücut olmuş" dedi.
"HER GÜN ÇADIR YAPILIYOR"
Gönüllü oluşum, depremzedelerin ihtiyacı olan çadırları yetiştirmek için her gün çadır yapımı yapıyor. Hazırlanan çadırlar ve odun sobaları ile birlikte toplanan gıdalar, TIR'larla yardım bölgesine gönderiliyor.
"TIR VE TRAKTÖRLERLE GİDİYORUZ"
Siverek ve çevresinden duyarlı insanlar ve yurt dışından gelen katkılarla günde 10 araçlık yardım malzemesi depremzede bölgelerine gönderebildiklerini belirten Ömer Leventoğlu da şunları söyledi:
"Koordinasyonumuzu deprem bölgesindeki yetkililerle yaparak yapıyoruz. TIR'larımız ulaşılmayan köylere gidiyor. Ama TIR köye kadar gitmiyorsa traktörlerle köye aktarım sağlıyoruz. Dünden bu yana Adıyaman ve ilçelerine Kahramanmaraş ve ilçelerini ekledik, iki gündür Kahramanmaraş ve ilçelere çadır ve elektrikli ya da odun sobası ile tıbbi malzeme ve bazen de gıda ekleyerek gönderiyoruz."
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