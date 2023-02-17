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Haberler Gündem Güncel Depremin sessiz sedasız gönüllü kahramanları! Kimi altınını satıyor, Kimi ekmek yapıyor...
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Sessiz sedasız gönüllü kahramanlar! Kimi altınını satıyor, Kimi ekmek yapıyor...

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından tanınmış yardım kuruluşları ile tanınmış isimlerin yaptığı yardım çalışmaları gündemde yer alırken, tanınmamış birçok gönüllü "Afet Koordinasyonu" adı altında birleşerek sessiz sedasız yardımlar yapıyor. Bunlardan biri de Şanlıurfa Siverekli gönüllülerden oluşan "Siverek Afet Koordinesi Gönüllüleri" adı altında yapılan çalışmalar. Yardım koordinesinde yer alan birçok Siverekli vatandaş, ulaşılamayan depremzede köylere ulaştırılmak üzere her gün çadır yapıyor, ekmek hazırlıyor. Hazırlanan binlerce odun sobası, çadır ve gıda bu gönüllüler tarafından bölgeye gönderiliyor

Depremin sessiz sedasız gönüllü kahramanları! Kimi altınını satıyor, Kimi ekmek yapıyor...
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Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından tüm Türkiye seferber oldu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, tanınmış yardım kuruluşları ve tanınmış kişilerin yaptığı yardım çalışmaları gündemde yer aldı. Ancak depremzedeler için sessiz sedasız gönüllü olarak yardıma koşan binlerce isimsiz kahramanlar bu oluşumda yer aldı.

Bölgeye gönderilen birçok yardımlar arasında isimleri duyulmamış gönüllü oluşumlar yer alıyor. Bunlardan biri de Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gönüllüler tarafından oluşturulan "Siverek Afet Koordinasyonu Merkezi Gönüllüleri".

BİRÇOK KÖYE YARDIM GÖNDERDİLER

Siverekli yardımseverler, Sedat Kıran, Ömer Leventoğlu, Mahmut Mengüverdi, Kazım Güneş, İbrahim Pelte, Kadir Kıran, Serkan Şeyhan ve İsmail Kurmak tarafından kurulan "Siverek Afet Koordinasyonu Merkezi Gönüllüleri" depremde ulaşılamayan birçok köye yardım gönderdi.

"KİMİ ALTININI SATTI, KİMİ EKMEK YAPIYOR..."

Siverek'te kurulan bu oluşuma birçok vatandaş gönüllü olarak çalışmalarda yer alıyor.

DEPREM DAYANIŞMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ...

Oluşumda yer alan isimlerden biri olan Sedat Kıran, "Birçok vatandaşımız gönülden yardıma koşuyor. Kimi altınını satıp geliyor. Kimisi ekmek yapıyor, çadır yapıyor. Yardıma koşuyor. Siverek'te herkes tek vücut olmuş" dedi.

"HER GÜN ÇADIR YAPILIYOR"

Gönüllü oluşum, depremzedelerin ihtiyacı olan çadırları yetiştirmek için her gün çadır yapımı yapıyor. Hazırlanan çadırlar ve odun sobaları ile birlikte toplanan gıdalar, TIR'larla yardım bölgesine gönderiliyor.

"TIR VE TRAKTÖRLERLE GİDİYORUZ"

Siverek ve çevresinden duyarlı insanlar ve yurt dışından gelen katkılarla günde 10 araçlık yardım malzemesi depremzede bölgelerine gönderebildiklerini belirten Ömer Leventoğlu da şunları söyledi:

"Koordinasyonumuzu deprem bölgesindeki yetkililerle yaparak yapıyoruz. TIR'larımız ulaşılmayan köylere gidiyor. Ama TIR köye kadar gitmiyorsa traktörlerle köye aktarım sağlıyoruz. Dünden bu yana Adıyaman ve ilçelerine Kahramanmaraş ve ilçelerini ekledik, iki gündür Kahramanmaraş ve ilçelere çadır ve elektrikli ya da odun sobası ile tıbbi malzeme ve bazen de gıda ekleyerek gönderiyoruz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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