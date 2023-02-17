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Atsu'nun yakınları umutla bekliyor: Onu sağ bulacağımıza inanıyorum

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalan Atakaş Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun yakınları, onun sağ olduğuna inanıyor.

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  • Atsu'nun yakınları umutla bekliyor: Onu sağ bulacağımıza inanıyorum

    Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan, 30 yaşındaki Ganalı oyuncu Atsu'nun yaşadığı evin de bulunduğu Rönesans Rezidans'ın enkazında ekipler arama kurtarma çalışmasını sürdürüyor.
  • Atsu'nun yakınları umutla bekliyor: Onu sağ bulacağımıza inanıyorum

    Depremin ardından kente gelen Atsu'nun kardeşi Isaac Twasam, menajeri Nana Sechere ile arkadaşları ve Gana Konsolosluğu görevlileri enkazın başında umutla bekliyor.
  • Atsu'nun yakınları umutla bekliyor: Onu sağ bulacağımıza inanıyorum

    Her gün sabah erken saatlerde enkaz alanına gelerek çalışmaları takip eden Atsu'nun yakınları, arama kurtarma çalışmasından gelecek mutlu haber için dua ediyor.
  • Atsu'nun yakınları umutla bekliyor: Onu sağ bulacağımıza inanıyorum

    Enkaz çevresinde ateş yakarak ısınmaya çalışan Atsu'nun yakınları, görevlilere sorular sorarak devam eden çalışmalar hakkında bilgi alıyor.

     
  • Atsu'nun yakınları umutla bekliyor: Onu sağ bulacağımıza inanıyorum

    Menajer Nana Sechere, AA muhabirine, Türkiye'nin büyük bir felaket yaşadığını söyledi.
  • Atsu'nun yakınları umutla bekliyor: Onu sağ bulacağımıza inanıyorum

    Atsu'dan haber alana dek bekleyeceklerini belirten Sechere, "Günlerdir buralardayız. Biz Atsu'nun yaşadığına inanıyoruz. Hala umutluyuz. Onu bulmak için uğraşıyoruz. Çok fazla cenaze çıkıyor. Çıkarılan cenazelerin Atsu'ya ait olmaması için dua ediyoruz." dedi.
  • Atsu'nun yakınları umutla bekliyor: Onu sağ bulacağımıza inanıyorum

    Sechere, Atsu'nun enkaz altında olması dışında başka bir ihtimalin daha bulunduğuna inandıklarını dile getirdi.
  • Atsu'nun yakınları umutla bekliyor: Onu sağ bulacağımıza inanıyorum

    Onun hastanede ya da bir yerde koma halinde olabileceğini düşündüklerini aktaran Sechere, "Hastanelere fotoğrafının gönderilmesini istiyoruz. Belki depremin ardından enkazdan çıktı ama şu an komada. Belki insanlar Atsu'yu tanımamış olabilir. Onu gören olursa bize ya da AFAD'a başvursun. Sadece onu bulmak istiyoruz." diye konuştu.
  • Atsu'nun yakınları umutla bekliyor: Onu sağ bulacağımıza inanıyorum

    Christian Atsu'nun kardeşi Twasam ise "Yaşıyor, umudum var. Atsu'yu bulana kadar ayrılmayacağım. Onu sağ bulacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.
  • Atsu'nun yakınları umutla bekliyor: Onu sağ bulacağımıza inanıyorum

    DAİRESİNE ULAŞILMIŞTI

    Rönesans Rezidans'ın enkazında önceki gece ses ve ısı alınmasının ardından yoğunlaşan çalışmalarda Atsu ve sportif direktör Taner Savut'un dairelerine kadar ulaşılabildi. Ancak iki ismin de kendilerinden henüz haber alınamadı. 

     
  • Atsu'nun yakınları umutla bekliyor: Onu sağ bulacağımıza inanıyorum

    Deprem anında binadan çıkmaya çalışırken enkazın farklı bir noktasında kalma ihtimali üzerinde durulan iki isim için de çalışmalar devam ediyor.

     
  • Atsu'nun yakınları umutla bekliyor: Onu sağ bulacağımıza inanıyorum

    Christian Atsu'nun menajeri Nana Sechere ise arama çalışmalarıyla ilgili önceki gün yaptığı açıklamada, Ganalı futbolcunun iki çift ayakkabısının bulunduğunu belirtmişti. 

     
  • Atsu'nun yakınları umutla bekliyor: Onu sağ bulacağımıza inanıyorum

    Nana Sechere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Christian’ı hala bulamadık. Odasını tespit ettik, iki çift ayakkabısını bulduk. Ancak Christian yok. Alanda daha fazla yardıma ve tercümana ihtiyacımız var. İşler inanılmaz derecede yavaş ilerliyor. Ekiplere sağlanan kaynakların yetersizliği nedeniyle hayatlar kaybediliyor. Ne yazık ki Hatayspor kulübü, Christian’ı ararken bizimle aynı tarafta değil”
  • Atsu'nun yakınları umutla bekliyor: Onu sağ bulacağımıza inanıyorum

    "Dün bize şu bilgi geldi. Enkaz altında termal kameradan gelen bilgiye göre hala 5 kişi hayatta. Ama bana söylenen bilgiye göre tam olarak doğru bir onay alabilmemiz için kişinin ya görüntüsü olmalı ya kokusu alınmalı ya da bir ses gelmeli. Bundan dolayı da tam olarak Christian'ın nerede olduğunu tespit etmiş değiliz"

     
  • Atsu'nun yakınları umutla bekliyor: Onu sağ bulacağımıza inanıyorum

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