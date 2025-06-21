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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Sevgi Uzun: Bu maçın çok zor olacağını biliyorduk - Basketbol Haberleri

        Sevgi Uzun: Bu maçın çok zor olacağını biliyorduk

        2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu son maçında Yunanistan'ı 83-72 yenerek çeyrek finale kalan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın oyun kurucusu Sevgi Uzun, "Bu maçın çok zor olacağını biliyorduk" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 23:41 Güncelleme: 21.06.2025 - 23:41
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        "Bu maçın çok zor olacağını biliyorduk"
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        A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın oyun kurucusu Sevgi Uzun, Yunanistan'ı 83-72 yendikleri karşılaşmayı değerlendirdi.

        "BU MAÇIN ÇOK ZOR OLACAĞINI BİLİYORDUK"

        Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Sevgi Uzun, "Duygusalız ama mutluyuz. Hedefimiz adım adım gitmekti. Dün de söylemiştik bir maçımız daha var diye. Bu maçın çok zor olacağını biliyorduk. Bütün takım arkadaşlarımla, teknik ekiple, herkesle gurur duyuyorum. Geri düşsek de geri dönmesini bildik. Sayı farkına hiç aldanmadık. Taraftara hiç aldanmadık. Ev sahibi avantajlarına hiç aldanmadık. Gerçekten çok güzel baskılar ortaya koyduk. Potansiyelimizi biliyoruz. Umarım gösterebilmişizdir. Şimdi iki gün içinde çeyrek finale hazırlanıp oradan da yarı final için inşallah güzel bir galibiyetle ayrılacağız." diye konuştu.

        "TEK BİR OYUNCUYA BAĞLI DEĞİLİZ"

        Milli takımda her maç farklı bir oyuncunun iyi performans gösterebildiğini kaydeden milli basketbolcu, "Tek bir oyuncuya bağlı bir basketbol oynamıyoruz. Durdurabilecekleri bir yer olsa başka biri çıkıyor. Bu yüzden bugün Tilbe, dün Alperi, bir gün önce McCowan, hiç fark etmez. Gerçekten hepimiz birbirimizle oynamaktan keyif alıyoruz ve çok güzel basketbol ortaya koyuyoruz. Hepsiyle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

        "NEDEN OLMASIN?"

        Turnuvada adım adım ilerlemek istediklerini aktaran Sevgi Uzun, "Hedefimiz madalya. Bunu göstermeye çalışıyoruz. Kendimizi odaklı tutmaya çalışıyoruz. Çok büyük hayaller değil, gerçekçi hayaller kuruyoruz. Neden olmasın? Şimdi rakibimizi bekleyeceğiz. Ona hazırlanacağız. Tabii ki yarı final ve madalya en büyük hayallerimizden biri. Buna layık olduğumuzu düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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