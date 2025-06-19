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        Haberler Spor Basketbol Sevgi Uzun: Güzel bir galibiyet aldık - Basketbol Haberleri

        Sevgi Uzun: Güzel bir galibiyet aldık

        A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın oyun kurucusu Sevgi Uzun, İsviçre'yi 91-67 yendikleri 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında baştan sona iyi mücadele ederek güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 21:39 Güncelleme: 19.06.2025 - 21:40
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        "Güzel bir galibiyet aldık"
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        2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında İsviçre'yi 91-67 mağlup eden A Milli Kadın Basketbol Takımımızın oyuncularından Sevgi Uzun, galibiyeti değerlendirdi.

        "GÜZEL BİR GALİBİYET ALDIK"

        Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Sevgi Uzun, "Fransa maçı üzücü bir mağlubiyetti ama oradan çok şey öğrendik. Maçı kaybetmemize rağmen bizim için çok güzel bir başlangıçtı. Yapabileceğimiz şeyleri, potansiyelimizi gösterdik. Fransa turnuvanın favorisiydi. Öyle başlamak, güçlü başlamak bizim için çok büyük bir avantaj oldu. Bunun da devamını bu maçta göstermiş olduk. Güzel bir galibiyet aldık. Maçın başından sonuna kadar çok iyi mücadele ettik. Şimdi arada bir günümüz var. Çok iyi hazırlanıp aynı şekilde Yunanistan'a karşı da böyle oynamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

        "KAZANMAYA GELDİK"

        Yunanistan ile 21 Haziran Cumartesi günü oynanacak son grup karşılaşmasına hazır olduklarını vurgulayan milli basketbolcu, "Onların evinde olduğumuzun farkındayız. Taraftarların çok olacağının da farkındayız ama Yunanistan'da olmamızın bir avantajı da burada birçok Türk olması. Onların da gelip bizi destekleyeceğine inanıyoruz. Mental olarak hazır olduğumuzu düşünüyorum. Maç içinde iniş çıkışlar olur ama biz kazanmaya geldik. Çeyrek final maçı olduğunda da eminim ki hiçbir şey fark etmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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