Sevilay Yılman: Güllü'nün ölümüyle ilgili bilirkişi raporu sonuçlandı

26 Eylül'de Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz tarafından yürütülen soruşturmaya bir savcı daha atanmış ve dosyaya bakan savcı sayısı 3'e yükselmişti.

Gazeteci Sevilay Yılman, SHOW TV'de yayınlanan 'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' programında Güllü'nün ölümüyle ilgili bilirkişi raporu sonuçlandığını duyurdu.

Sevilay Yılman, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e seslenerek; "Tuğyan bilirkişi raporu sonuçlandı. Sonuçlarda sevineceğin şeyler yazmıyor. Sen annenin atmışsın, senin annen kendiliğinden düşmemiş göreceksin" ifadelerini kullandı.

Tuğyan Ülkem Gülter

GÜLLÜ'NÜN KOMUŞUSU: 'ANNEMİ CAMDAN AŞAĞI ATACAĞIM' DEDİ

Geçtiğimiz günlerde, 'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' programına telefonla bağlanan Güllü'nün komşusu Muhteber Arslan; "Yaklaşık üç ay önce yanımda Serap ve Güzin adında iki arkadaşım daha vardı. Tuğyan'ı gördük. Tuğyan; 'Annem ile kavga ettim, annemi öldüreceğim, camdan aşağı atacağım' dedi. Vefat haberini duyunca 3 arkadaş birbirimizin yüzüne bakıp, 'Tuğyan böyle böyle dememiş miydi, konuşmayalım başımıza bela alırız' dedik. O zaman söyleyemediğim için herkesten özür dilerim ama Tuğyan bu sözleri söyledi. İfade verdikten sonra Tuğyan, Bircan'ı dövdürmüş. Seni de bu hale getirim' diyerek, tehdit etti" ifadelerini kullanmıştı.