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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Seyahat planlamaları "Denizle Seyahat" ile hızlanıp kolaylaşıyor - İş-Yaşam Haberleri

        DenizBank'tan "Denizle Seyahat" platformu

        DenizBank, seyahat planlamalarını daha hızlı ve kolay hale getiren "Denizle Seyahat" platformunu hayata geçirdi. Uçak bileti, otel rezervasyonu ve havalimanı transferi gibi ihtiyaç duyulan işlemler artık tek noktadan, güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilecek.    

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2023 - 17:48 Güncelleme: 10.11.2023 - 17:48
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        Denizle Seyahat platformu kuruldu
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        DenizBank müşterileri, YKM Turizm iş birliği ile geliştirilen platforma, www.denizleseyahat.com web sitesi ve DenizKartım uygulaması üzerinden, ek bilgi girmeden kolaylıkla erişebiliyor. "Denizle Seyahat" platformu, kullanıcılara istedikleri banka veya kredi kartı ile uçak bileti, otel rezervasyonu, araç kiralama, transfer, otobüs bileti, cruise ve paket tur satın alma gibi pek çok hizmete kesintisiz erişim imkânı tanıyor. DenizBank kredi ve banka kartı sahipleri, platform üzerinden kazandıkları alışveriş bonuslarını üç kat değerli olarak kullanabiliyor ve kendilerine özel sunulan avantajlardan yararlanabiliyor.

        KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ SEYAHAT

        DenizBank Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran, yaptığı değerlendirmede, müşteri deneyimini zenginleştiren yenilikçi çözümler sunmanın DenizBank'ın öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Hıçkıran, "DenizBank olarak, her zaman müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak ve onlara kişiselleştirilmiş deneyimler sunacak yeniliklerin peşindeyiz. Denizle Seyahat platformumuz, seyahat planlamalarını uçtan uca, kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak adına hayata geçirdiğimiz önemli projelerden biri. Geniş ürün yelpazesi, avantajlı kampanyaları ve misli değerindeki puanları ile seyahatseverlere özel olarak tasarladığımız bu yeni hizmetimizle, müşterilerimizin yanında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Denizle Seyahat, sürekli yenilenecek kampanyalar ve özel finansal çözümler ile seyahat deneyimlerini daha da zenginleştirecek. Teknoloji ve inovasyondaki liderliğimiz ile her an her yerden erişilebilir, kolay ve güvenli bankacılık hizmeti sunmayı sürdüreceğiz."

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