Süper Lig'in 3. haftasında koronavirüs önlemleri doğrultusunda seyircisiz oynanan Galatasaray ile Fenerbahçe derbisinde ilginç bir olay yaşandı.

Dev mücadelenin 7. dakikasında Türk Telekom Stadı dışından atılan "paraşütlü meşale" nedeniyle oyun bir süre durdu. Maçın hakemi Ali Palabıyık, meşalenin saha dışına alınmasının ardından oyunu tekrar başlattı.

FENERBAHÇE'NİNDE BAŞINA GELMİŞTİ!

Benzer bir durum yıllar önce Fenerbahçe'nin de başına gelmişti. Kanarya'nın Avrupa Ligi'nde 21 Şubat 2013 tarihinde BATE Borisov ile sahasında cezası nedeniyle seyircisiz oynadığı maçta stat dışından meşaleler atılmış ve oyun bir süre durmuştu. UEFA, yaşananlardan dolayı Fenerbahçe'yi 1 yıl Avrupa'dan men etmiş ancak cezayı 2 yıl ertelemişti. Sarı-lacivertliler ayrıca 1 maç daha seyircisiz oynama ve 80 bin Euro para cezası almıştı.