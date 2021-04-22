Hiçbir yere ulaşmayan bir kayığın kürekçileri gibi debelenen diğer takım da Galatasaray. Ligin en "Ne oynadığı belli olmayan" takımı sarı-kırmızılılar. 3 senedir futbol yok. 3 senedir debelenen bir futbol takımı.. Slogan var "Biz bitti demeden bitmez.."; "8 de kapanır 18 de.." ama oyun yok.