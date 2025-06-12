Sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular!
Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun sona ermesiyle birlikte, takımlar transfer çalışmaları için çalışmalara başladı. Sözleşmesi sona eren birçok yıldız futbolcu ise takımların iştahını kabartıyor. İşte Avrupa'da ve dünyada sözleşmesi biten 'bedava' futbolcular...
Eric Dier (Stoper) - Bayern Münih - 8 milyon Euro
Reinildo (Sol bek) - Atletico Madrid - 8 milyon Euro
Bright Osayi-Samuel (Sağ bek) - Fenerbahçe - 7 milyon Euro
Sergio Reguilon (Sol bek) - Tottenham - 8 milyon Euro
Marco Verratti (Merkez orta saha) - Al Arabi - 13 milyon Euro
Mario Pasalic (Merkez orta saha) - Atalanta - 13 milyon Euro
Thomas Partey (Ön libero) - Arsenal - 15 milyon Euro
Neymar (Sol kanat) - Santos - 15 milyon Euro
Dominic Calvert-Lewin (Santrfor)- Everton - 20 milyon Euro
Kevin De Bruyne (On numara) - Manchester City - 27 milyon Euro
Jonathan Tah (Stoper) - Bayer Leverkusen - 30 milyon Euro
Jonathan David (Santrfor) - Lille - 45 milyon Euro
Callum Wilson (Santrfor) - Newcastle United - 11 milyon Euro
Alex Meret (Kaleci) - Napoli - 12 milyon Euro
Alexandre Lacazette (Santrfor) - O.Lyon - 8 milyon Euro