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        Haberler Spor Transfer Sezon sonu sözleşmesi biten futbolcular! - Futbol Haberleri

        Sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular!

        Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun sona ermesiyle birlikte, takımlar transfer çalışmaları için çalışmalara başladı. Sözleşmesi sona eren birçok yıldız futbolcu ise takımların iştahını kabartıyor. İşte Avrupa'da ve dünyada sözleşmesi biten 'bedava' futbolcular...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 10:20 Güncelleme: 12.06.2025 - 10:20
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        1

        Eric Dier (Stoper) - Bayern Münih - 8 milyon Euro

        2

        Reinildo (Sol bek) - Atletico Madrid - 8 milyon Euro

        3

        Bright Osayi-Samuel (Sağ bek) - Fenerbahçe - 7 milyon Euro

        4

        Sergio Reguilon (Sol bek) - Tottenham - 8 milyon Euro

        5

        Marco Verratti (Merkez orta saha) - Al Arabi - 13 milyon Euro

        6

        Mario Pasalic (Merkez orta saha) - Atalanta - 13 milyon Euro

        7

        Thomas Partey (Ön libero) - Arsenal - 15 milyon Euro

        8

        Neymar (Sol kanat) - Santos - 15 milyon Euro

        9

        Dominic Calvert-Lewin (Santrfor)- Everton - 20 milyon Euro

        10

        Kevin De Bruyne (On numara) - Manchester City - 27 milyon Euro

        11

        Jonathan Tah (Stoper) - Bayer Leverkusen - 30 milyon Euro

        12

        Jonathan David (Santrfor) - Lille - 45 milyon Euro

        13

        Callum Wilson (Santrfor) - Newcastle United - 11 milyon Euro

        14

        Alex Meret (Kaleci) - Napoli - 12 milyon Euro

        15

        Alexandre Lacazette (Santrfor) - O.Lyon - 8 milyon Euro

        16

        Akram Afif (Sol kanat) - Al-Sadd - 7.5 milyon Euro

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