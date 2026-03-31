        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik SGK, ödeme tarihlerini uzattı

        SGK, ödeme tarihlerini uzattı

        Sosyal Güvenlik Kurumu, sistem güncellemeleri nedeniyle yaşanan aksaklıklar sebebiyle prim ve diğer borçların son ödeme tarihini 7 Nisan 2026'ya kadar uzattı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 31.03.2026 - 23:56
        ANKA'nın haberine göre; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Mali Otomasyon Sistemi (MOSIP) altyapısında yapılan güncellemeler nedeniyle bazı hizmetlerde yaşanan gecikmeler üzerine borç ödemelerinde süre uzatımına gidildiğini açıkladı.

        Duyuruya göre, 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı çalıştıran işyerleri ile sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarına ait cari dönem prim borçları, yapılandırma ve taksitlendirme borçları ile diğer tüm borçların son ödeme tarihi 31 Mart 2026’dan 7 Nisan 2026 saat 23.59’a kadar uzatıldı.

        SGK, bu tarihe kadar yapılacak ödemelerin yasal süresi içinde kabul edileceğini belirtirken, prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edilebilmesi ve gecikme cezası ile zamdan kaçınılması için ödemelerin belirtilen süre içinde yapılmasının önemine dikkat çekti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İskandinav yarımadasından göçen çıvgın kuşu, Diyarbakır'da görüntülendi

        İskandinav yarımadasından Türkiye'ye kışı geçirmek üzere gelen çıvgın kuşu, Diyarbakır'daki Devegeçidi Barajı sazlıklarında beslenirken görüntülendi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        A MİLLİ TAKIM, 24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NDA!
        A MİLLİ TAKIM, 24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NDA!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Uşak Belediye Başkanı, görevden uzaklaştırıldı
        Uşak Belediye Başkanı, görevden uzaklaştırıldı
        Türkiye 5G'ye geçti
        Türkiye 5G'ye geçti
        "İran'a kara birlikleri yerleştirmenin 15 farklı yolu var"
        "İran'a kara birlikleri yerleştirmenin 15 farklı yolu var"
        15 yaşında kalbinden bıçaklandı
        15 yaşında kalbinden bıçaklandı
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        Kavganın gölgesinde gelen ölüm
        Kavganın gölgesinde gelen ölüm
        Egemen Korkmaz maç sırasında yere yığıldı!
        Egemen Korkmaz maç sırasında yere yığıldı!
        Lavrov: Büyük ölçekli savaşa dönüşme ihtimali var
        Lavrov: Büyük ölçekli savaşa dönüşme ihtimali var
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        APP plaka değişiminde son gün yoğunluğu
        APP plaka değişiminde son gün yoğunluğu
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        Modern yaşamın bedeli: 10 yıl daha az yaşayacağız
        Modern yaşamın bedeli: 10 yıl daha az yaşayacağız
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
        "Aşık olan herkes etrafını satar"