SGK, ödeme tarihlerini uzattı

ANKA'nın haberine göre; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Mali Otomasyon Sistemi (MOSIP) altyapısında yapılan güncellemeler nedeniyle bazı hizmetlerde yaşanan gecikmeler üzerine borç ödemelerinde süre uzatımına gidildiğini açıkladı.

Duyuruya göre, 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı çalıştıran işyerleri ile sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarına ait cari dönem prim borçları, yapılandırma ve taksitlendirme borçları ile diğer tüm borçların son ödeme tarihi 31 Mart 2026’dan 7 Nisan 2026 saat 23.59’a kadar uzatıldı.

SGK, bu tarihe kadar yapılacak ödemelerin yasal süresi içinde kabul edileceğini belirtirken, prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edilebilmesi ve gecikme cezası ile zamdan kaçınılması için ödemelerin belirtilen süre içinde yapılmasının önemine dikkat çekti.

