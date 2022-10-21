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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Shakira, Barcelona'nın ve Gerard Pique'nin formasına ismini yazdırabilir

Dünyaca ünlü Latin şarkıcı Shakira, Barcelona'nın Spotify ile yaptığı anlaşma çerçevesinde, Katalan ekibinin sponsoru olabilir. Barcelona'nın ilerleyen günlerde Gerard Pique'nin sansasyonel bir ayrılık yaşadığı eski hayat arkadaşı Shakira ile anlaşmaya varabileceği iddiası gündemi sarstı. İşte gelişmeler

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  • kaderin böylesi! Shakira, Barcelona'nın ve Gerard Pique'nin formasına ismini yazdırabilir - Öne çıkan haberler

    Dünyaca ünlü Latin şarkıcı, Barcelona'nın Spotify ile yaptığı anlaşma çerçevesinde, Katalan ekibinin sponsoru olabilir.
  • kaderin böylesi! Shakira, Barcelona'nın ve Gerard Pique'nin formasına ismini yazdırabilir - Öne çıkan haberler

    Goal'de yer alan habere göre; forma göğüs sponsorluğu için Spotify ile anlaşmaya varan Barcelona, dünyaca ünlü şarkıcılarla bir defaya mağsusluk forma sponsorluğu anlaşmaları yaparken, bu durum sürpriz bir gelişmeyi beraberinde getirdi.
  • kaderin böylesi! Shakira, Barcelona'nın ve Gerard Pique'nin formasına ismini yazdırabilir - Öne çıkan haberler

    El Clasico'da Real Madrid'e kaybettikleri 90 dakikada ünlü şarkıcı Drake'nin logosunu kullanan Barcelona'nın ilerleyen günlerde Gerard Pique'nin sansasyonel bir ayrılık yaşadığı eski hayat arkadaşı Shakira ile de benzer bir anlaşmaya varabileceği iddiası gündemi sarstı. 
  • kaderin böylesi! Shakira, Barcelona'nın ve Gerard Pique'nin formasına ismini yazdırabilir - Öne çıkan haberler

    12 yıllık evliliğin ardından Temmuz ayında yollarını ayıran ikilinin iki çocuğu bululunurken, Pique'nin ayrılık sonrasında 23 yaşında Clara Chia Marti ile birlikte olması Shakira'yı bir hayli yaralamıştı.
  • kaderin böylesi! Shakira, Barcelona'nın ve Gerard Pique'nin formasına ismini yazdırabilir - Öne çıkan haberler

    Shakira hayranları gerçekleşmesi muhtemel görünen bu anlaşmayı sabırsızlıkla beklerken, ünlü şarkıcıya bu yönde adım atması için çok sayıda mesaj geldi.
  • kaderin böylesi! Shakira, Barcelona'nın ve Gerard Pique'nin formasına ismini yazdırabilir - Öne çıkan haberler

    Shakira'nın Pique'ye kendi reklamının olduğu formayı giydirmesi halinde her gün Shakira dinleyeeğini belirten bir kullanıcının sosyal medyada yaptığı yorum kısa sürede büyük beğeni aldı. 
  • kaderin böylesi! Shakira, Barcelona'nın ve Gerard Pique'nin formasına ismini yazdırabilir - Öne çıkan haberler

    Son şarkısı 'Monotonia'yı piyasaya sürmek üzere olan Shakira, Spotify'ın en popüler Latin şarkıcısı konumunda yer alıyor.
  • kaderin böylesi! Shakira, Barcelona'nın ve Gerard Pique'nin formasına ismini yazdırabilir - Öne çıkan haberler

    Drake ile yapılan iş birliğinin benzerlerinin önümüzdeki dönemde de süreceğini belirten Barcelona yönetiminin, Shakira'nın olası teklifine vereceği yanıt da merakla bekleniyor.
  • kaderin böylesi! Shakira, Barcelona'nın ve Gerard Pique'nin formasına ismini yazdırabilir - Öne çıkan haberler
  • kaderin böylesi! Shakira, Barcelona'nın ve Gerard Pique'nin formasına ismini yazdırabilir - Öne çıkan haberler
  • kaderin böylesi! Shakira, Barcelona'nın ve Gerard Pique'nin formasına ismini yazdırabilir - Öne çıkan haberler
  • kaderin böylesi! Shakira, Barcelona'nın ve Gerard Pique'nin formasına ismini yazdırabilir - Öne çıkan haberler
  • kaderin böylesi! Shakira, Barcelona'nın ve Gerard Pique'nin formasına ismini yazdırabilir - Öne çıkan haberler
  • kaderin böylesi! Shakira, Barcelona'nın ve Gerard Pique'nin formasına ismini yazdırabilir - Öne çıkan haberler

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