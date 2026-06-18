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        Haberler Ekonomi Teknoloji Mobil “Shaq diye 5G” reklamına Kristal Elma

        “Shaq diye 5G” reklamına Kristal Elma

        Turkcell'in, basketbol efsanesi Shaquille O'Neal ile hayata geçirdiği ve çok beğenilen 5G kampanyası, reklam ve pazarlama dünyasının en prestijli organizasyonlarından Kristal Elma'da 5 Kristal Elma'nın yanı sıra iki kategoride Büyük Ödül'e layık görüldü. Kampanya; kreatif fikri, mizahi dili ve prodüksiyon kalitesiyle büyük ses getirdi. Turkcell, 2 Büyük Ödül ve 5 Kristal Elma olmak üzere toplam 29 ödül alarak 2026'ya damgasını vuran marka oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 10:28 Güncelleme:
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        "Shaq diye 5G" reklamına ödül

        Turkcell’in, NBA efsanesi Shaquille O’Neal’ın rol aldığı “Shaq diye 5G” reklam kampanyası, bu yıl 38’incisi düzenlenen Kristal Elma Ödülleri kapsamında 5 Kristal Elma’nın yanı sıra 2 ödül aldı.

        15 Haziran gecesi Hilton İstanbul Bosphorus’ta gerçekleştirilen ödül töreninde Turkcell toplamda 2 Büyük Ödül, 5 Kristal, 13 Bronz Elma ve 9 Gümüş Elma kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

        Turkcell, Telekomünikasyon Sektöründe Entegre Kampanyalar, Telekomünikasyon Sektöründe Film - TV & Sinema, Medyanın Entegre Kullanımı, En İyi Ünlü Kullanımı ve En İyi Reklam Filmi Yapımı kategorilerinde Kristal Elma kazanırken Telekomünikasyon Sektöründe Entegre Kampanyalar ve Telekomünikasyon Sektöründe Film - TV & Sinema kategorilerinde ayrıca Büyük Ödül de aldı. Toplam 29 ödül kazanan Turkcell’e Yaratıcılığa Cesaret Veren Marka plaketi de takdim edildi.

        “GURUR VERİCİ”

        Turkcell Kurumsal İletişim, Medya ve Marka Yönetimi Direktörü Mustafa Alcan böylesi prestijli bir ödülü kazanmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek şu değerlendirmede bulundu: “Turkcell olarak reklam filmlerimizin kuşakta ayrışmasını ve zihinlerde yer etmesini çok önemsiyoruz. Geçen yıl yayınlanan aylık raporlara baktığımızda, tüm kategoriler içinde 7 kez “en çok hatırlanan reklamlar” sıralamasında ilk üçte yer almıştık. Bu rekor denebilecek bir durumdu.

        Bu yılki imza işlerimizden ‘Shaq diye 5G’ ise tüm kategorilerde %15 oranında spontan hatırlanarak en yakın rakibinden 3,5 kat daha fazla hatırlanmış oldu.

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