Haberler Televizyon Show TV'nin yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ne Gemiler Yaktım hangi gün?

Ne Gemiler Yaktım dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Show TV ekranlarının yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım ilk bölümü ile 4 Aralık Pazartesi günü izleyici ile buluştu. Dizinin hikayesi ve senaryosu Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından kaleme alınırken, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez oturmaktadır. İşte Ne Gemiler Yaktım dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu... Habertürk Giriş: 10.12.2023 - 01:44 Güncelleme: 10.12.2023 - 01:44 facebook

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Show TV'de ekrana gelen ve yayınlandığı ilk bölümü ile izleyicilerden tam not alan Ne Gemiler Yaktım dizisi 2. bölümü tanıtımı yayınlandı. Oyuncu kadrosunda Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman, Erkan Kolçak Köstendil gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi, ilgi çekici senaryosu ile Ay Yapım imzası taşımaktadır. Peki, "Show TV'nin yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ne Gemiler Yaktım hangi gün?" İşte detaylar...

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NE GEMİLER YAKTIM KONUSU NEDİR? Annelikten başka hiçbir ortak noktaları olmayan Yasemin (Deniz Baysal) ve Fidan’ın (Devrim Özkan) yollarının kesişmesiyle başlayan ‘Ne Gemiler Yaktım’, iki kadının birbirinden destek alarak hayatta kalma mücadelelerine seyirciyi ortak edecek.