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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken sigara ve alkolde yapılan ÖTV artışına ilişkin açıklamada bulundu.

Alkol ve sigaradaki ÖTV artışının halkın alım gücünü zorlayacağını ifade eden Palandöken yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu fiyat artışları kaçak sigara satışlarına yönelimi artıracağı için vergi kaybı da daha fazla olacaktır. Bununla birlikte alkolde de aynı şekilde metil alkolden elde edilen kaçak alkol yapımına yönelim artacaktır. Bu da kaçak alkolden ölümlerin daha da yükseleceği anlamına gelmektedir. Fiyat artışlarının özellikle bu ürün grubunda doğrudan kaçağa yönelimi artırdığı unutulmamalı. Sigara ve alkole yapılan bu orantısız vergi artışından hem esnaf hem vatandaş için hem de vergi kaybı yaşanmaması için vazgeçilmeli. Çünkü dolaylı vergi gelirlerinde devletin alkol ve sigaradan ortalama 6 milyar lira yıllık kaybı var” dedi.