EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATI NE KADAR OLDU?

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, BAT grubu için yapılan zammı "satışı olmayan ürünlere de zam geldi" diyerek duyurdu. Yapılan zam sonrası BAT grubundaki en düşük sigara fiyatı 58 TL olurken, en pahalı sigara 75 TL oldu.