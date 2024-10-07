'Sigorta bilincinin yaygınlaşması için çalışmaya devam edeceğiz'

13'üncü Sigorta Haftası bir dizi etkinlik, seminer ve fuarlarla hayata geçirildi. Sigorta Haftası, 30 Eylül'de Türkiye Sigorta Birliği tarafından ME-NOVA’ya hazırlatılan "Geleceğin Sigortası Çocuklar" etkinliğiyle start aldı. İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi ve Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları’nda ayrı ayrı gerçekleşen etkinliklerde, çocuklara sigorta bilincini aşılamak amacıyla seminerler ve eğitici atölye çalışmaları gerçekleştirilirken TSB’nin hazırlattığı “Sigorta ve Güvence” temalı çocuk kitapları dağıtıldı.

<strong>TSEV BİRİNCİSİ QUİCK'TEN</strong>

30 Eylül’de İş Sanat Oditoryumu’nda TSEV tarafından düzenlenen “41.Dönem Temel Sigortacılık Eğitim Programı” mezuniyet töreninde dereceye girenler plaketlerini teslim aldı. Maher Holding Sigorta Grubu’ ndan 6 kişinin mezun olduğu programda dönem birincisi Quick Sigorta çalışanlarından Cansu İrem Kışla, Yangın ve Mühendislik branşı ikincisi ise Edanur Yeşildağ oldu. Grup yeni dönem eğitim programında TSEV’e en çok öğrenci gönderen kurum oldu.

REKLAM 1-2 Ekim tarihlerinde İstanbul’daki Sheraton Grand Ataşehir’de düzenlenen 3'üncü Sigorta Zirvesi "Koruma Açığının Azaltılması: Türkiye’nin Dayanıklılık ve Sürdürülebilirlik Yolculuğu" temasıyla yapıldı. Zirvede Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı ve Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, "Türkiye Sigorta Piyasasındaki Gelişmeler” e ilişkin sunumunda ülkemizin dünya ekonomisindeki ve sigorta sektöründeki konumuna ilişkin veriler paylaşarak en azından sektörümüzü, ülkemizin bulunduğu yere getirmek üzere penetrasyonunun artırılması için stratejik önerilerde bulundu. Acentelerin branş ve iş modeline göre lisanslanması gerektiğine dikkat çeken Yaşar, bütünleşik bir sigorta sektörünün önemini vurguladı.

<strong>ALTIN ÖDÜL ALDI</strong> Zirvenin ikinci gününde açılışını Ahmet Yaşar’ın yaptığı Smart-i Awards ödül töreninde, Quick Sigorta "Dijital Dönüşüm" kategorisinde "Quick Finansall Dijital Ekosistemi" projesiyle altın ödülün sahibi oldu. Antalya'da 3'üncü düzenlenen Uluslararası Sigorta Fuarı ve Kongresi'nde ise SEDDK Başkanı Davut Menteş, TOBB SAİK Başkanı Levent Korkut ve TSB Başkan Yardımcısı & Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar sektörün güncel konularını ele aldı. Ahmet Yaşar'ın moderatörlüğünü yaptığı "Sigortacılık Sektöründe Dağıtım Kanalları Sorunları ve Acentelerin Finansal Markete Dönüşümü" panelinde, SEDDK Grup Başkanı Melih Özbulut, Allianz Sigorta Genel Müdürü Arif Aytekin, HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşçan, TOBB SAİK Başkan Yardımcısı Özgür Yılmaz ve Brokerler Derneği Başkanı Cenk Ecevit sektörün dağıtım kanallarındaki sorunları ve çözüm önerilerini tartıştı.

REKLAM <strong>DİJİTALLEŞME VE YENİLİKÇİLİK</strong> Quick Sigorta Finansal Sigortalar Direktörü Serkan Dedik fuarın ilk günü düzenlenen “Ticari Alacak Sigortası” temalı sunumda panelist olarak yer aldı. Fuarın ilk gününün son panelinde, Maher Holding şirketlerinden Valde'nin Bilişim Teknolojileri Genel Müdürü Azak Yaşarkurt, "Dijitalleşmenin Sigortaya Etkileri: Yakın Gelecekte Fırsatlar & Tehditler, Sigorta Sektöründe Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi" başlıklı sunumuyla dijital dönüşümün sektöre etkilerini değerlendirdi. Fuarın ikinci gününde Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy'un katıldığı "Asistans Hizmetlerinin Sigorta Sektöründeki Yeri ve Paydaşlar Tarafından Değerlendirilmesi" paneli büyük ilgi gördü.