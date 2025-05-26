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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Simone Inzaghi: Tarihe geçmek için son bir adım - Futbol Haberleri

        Simone Inzaghi: Tarihe geçmek için son bir adım

        İtalyan devi Inter'in teknik direktörü Simone Inzaghi, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacakları Paris Saint-Germain maçı öncesi, "Tarihe geçmek için son bir adım" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 22:34 Güncelleme: 26.05.2025 - 22:34
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        "Tarihe geçmek için son bir adım"
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        Inter'in teknik direktörü Simone Inzaghi, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransız ekibi Paris Saint-Germain maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

        UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 31 Mayıs'ta Almanya’nın Münih kentinde Fransa’nın Paris Saint-Germain takımına karşı mücadele edecek Inter’in teknik direktörü Inzaghi, Appiano Gentile’deki takım tesislerinde UEFA medya günü çerçevesinde basın toplantısı düzenledi.

        Inzaghi, geçen hafta sonu sezonun tamamladığı Serie A’da şampiyonluğu 1 puan farkla Napoli'ye kaybetmelerinin "içlerinde bir şeyler bıraktığını" ancak bugün itibarıyla cumartesi günkü finale hazırlanmaya odaklanacaklarını belirtti.

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        Inzaghi, ligde şampiyonluk kaybettikleri rakipleri Napoli'yi de tebrik etti.

        "TARİHE GEÇMEK İÇİN SON BİR ADIM"

        "Devler Ligi"nde finale gelene kadar büyük maçlar ve önemli mücadele ortaya koyduklarını aktaran Inzaghi, "Bir rüyayı taçlandırmak için tarihe geçmek için son bir adım eksik. Tarihe geçmek için kazanmak gerek. Bugünden itibaren en iyi seviyemize ulaşmaya çalışacağız." dedi.

        Rakipleri PSG'nin iyi takım olduğunu aktaran Inzaghi, "Çok güçlü oyuncuları var, harikulade kaliteli ayakları var. Çok saygı duyduğum bir teknik adamları var. En iyi halimizde olmak için hazırlanacağız. PSG karşısında büyük bir final maçı çıkarmak isteyen bir takım bulacak." diye konuştu.

        Kulüpteki geleceğine ilişkin sorulara Inzaghi, bu konuyu konuşmanın gereksiz olduğunu PSG maçına odaklanmaları gerektiğini vurgulayarak yanıt verdi.

        MATTEO DARMİAN

        Basın toplantısına katılan futbolculardan Matteo Darmian da 2 sene önce İstanbul’da kaybettikleri finali cumartesi telafi etmeye çalışacaklarını anlatarak "Çok zor maç olacak. Çok dikkatli olmalıyız en ufak detaya karşı. Çünkü bunlar belirleyici olabiliyor." değerlendirmesini yaptı.

        Inter takımı, basın toplantısının ardından teknik direktör Simone Inzaghi yönetiminde PSG maçının hazırlıklarına tesislerde yaptığı antrenmanla başladı.

        İdmanın basına açık bölümünde oyuncular, ısınma ve pas çalışmaları yaptı.

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