En çok sevilen ve izlenen animasyon filmleri nelerdir?
Çocuklarınızla birlikte ailece güzel vakit geçirmek için tüm zamanların en çok sevilen ve izlenen animasyon filmlerini sizler için sıraladık.
Haftasonunuzu tek başınıza veya ailenizle birlikte gülerek geçirmeye hazır olun! İşte sizler için hazırladığımız, izlerken zamanın nasıl geçtiğini anlayamayacağınız animasyon filmleri...
1. BAYKUŞ KRALLIĞI EFSANESİ (2010)
Soren adlı genç baykuşun hikayesini anlatıyor. Soren, babasından hikayelerini dinlediği 'Ga'hoole' adlı koruyucu baykuşlardan çok etkilenmektedir. Birgün, tüm baykuş soyunu korumak için mücadele veren koruyuculardan biri olmayı hayal etmektedir.
imdb puanı: 6.9/10
2. NİNJA KAPLUMBAĞALAR 4: ÖLÜMSÜZ (2007)
Bir teknoloji şirketinin sahibi olan zengin iş adamı Max Winters, antik çağlardan kalmış bir orduyu tekrar hayata geçirip tüm dünyayı ele geçirmeyi hedeflemektedir. Üstelik, kaybettiği ustası Shredder’ın izinden giden Karai ve Foot Klan’ın da desteğini yanına almıştır. NİNJA KAPLUMBAĞALAR; tekrar bir araya gelip kötülere karşı tek yumruk halinde savaşabilmesi için, eski dostları April ve Casey Jones’un da desteğine başvuracaktır.
imdb puanı: 6.2/10
3. ÇİZMELİ KEDİ (2011)
Film, Kedi'nin meşhur Altın Yumurtlayan Kaz'ı çalmak için dahi Rafadan Kafadan ve sokakları iyi bilen Kitty ile birlikte çalışmaya başlamasının eğlenceli hikayesini anlatıyor...
imdb puanı: 6.6/10
4. SHREK (2001)
Çirkin görünümlü, yeşil bir canavar olan Shrek, son derece mutlu bir yaşam sürer. Çamur banyosu yapmaktan ve kendi bataklığında yaşamaktan son derece mutlu olmasına karşın, çevresindekiler, hatta öz anne ve babası bile onun görüntüsüne, pis kokusuna dayanamaz. Ancak Shrek'in kendine güveni tamdır ve bütün bu olumsuzluklar onun moralini bozmaz. Günlerden bir gün güzel prenses Fiona, bir ejderha tarafından kaçırılır. Duloc ülkesinin iktidar hırsıyla yanıp tutuşan yöneticisi Lord Farquad, prensesi kurtarmak için Shrek'ten yardım ister. Lord, ideal eş olarak prenses Fiona'yı seçmiştir ve onu ejderhaya bırakmaya hiç niyeti yoktur.
imdb puanı: 7.9/10
5. KAYIP BALIK NEMO (2003)
Dünyaya gelir gelmez annesini kaybeden Nemo babası tarafından büyütülmektedir. Artık İlkokul çağına geldiğinde babasının ilgisinden sıkılmaya başlar. Bir süzgeci küçük olduğu için babası Okyanusta yüzmeyi Nemo' ya yasaklamıştır.Bir gün Nemo, Okyanusta yüzebileceğini ve o sırada yüzeyde duran cisme dokunabileceğini iddaa eder ve kendini bir anda bir insanın ellerinde bulur. Oğlunun insanlar tarafından yakalanıp götürüldüğünü gören babası, çok kararlıdır ne olursa olsun Nemo' yu bulacak ve eve geri gecektir. Fakat Okyanus sandığından çok daha tehlikelidir.
imdb puanı: 8.2/10
6. BUZ DEVRİ 4: KITALAR AYRILIYOR (2012)
Bir buzdağından derme çatma bir gemi yapan kahramanlarımızın maceralarla dolu epik deniz seferi başlıyor. Manny ve arkadaşlarını bu yeni dünyada egzotik deniz canavarları ve acımasız korsanlar da bekliyor.
imdb puanı: 6.5/10
7. KUNG FU PANDA (2008)
Vadinin en tembel, en üşengeç hayvanı olarak üne kavuşan Panda ayısı Po günün birinde bir yarışmaya katılınca vaad edilen kurtarıcının taşıması gereken işareti vücudunda taşıdığı fark edilir. Bu durum karşısında herkes çok şaşırır. Gereken işareti bu uyuşuk panda ayısının taşıdığını gören dövüş sanatı ustaları ise tam bir şok geçirir. Ancak çok fazla zaman kaybetmeden, ne yapıp edip, bu kibar ve tembel Panda ayısını bir kung fu savaşçısına dönüştürmekten başka çareleri de yoktur.
imdb puanı: 7.6/10
8. ARABALAR 2 (2011)
Şimşek McQueen, yeni pit ekibi ve yeni ekip şefi Mater ile dünya çapında beş farklı ülkede yapılan "Race of Champions" yarışlarına katılır. Bu ülkeler: Japonya, Almanya, İtalya, 24 saat yarışının yapıldığı Fransa ve İngiltere'dir. Mater, Finn McMissile adındaki bir İngiliz gizli ajanı Aston Martin'i kurtatır, ve kendini casus dünyasında bulur.
imdb puanı: 6.2/10
9. RANGO (2011)
Film kimlik bunalımına girmiş bir bukalemun olan Rango'nun vahşi doğadaki macerasını anlatıyor.
imdb puanı: 7.3/10
10. YÜRÜYEN ŞATO (2004)
2006 en iyi çizgi film oscar adayı olan bu filmde kendi halinde olan 18 yaşındaki Sofie, kötülükler cadısı tarafından 90 yaşında yaşlı bir kadına dönüşür ve bütün hayatı değişir. Kimse tarafından tanınmayan Sofie evini terkeder, ve yolculuğu onu sürekli yer değiştiren, içinde Howl isimli bir büyücünün yaşadığı bir şatoya getirir. Sofie nin üzerindeki lanet ancak bu şatoda çözülebilecektir.
imdb puanı: 8.2/10
Fotoğraf Kaynak: imdb