Sinemayı konu alan unutulmaz filmler

YAKIN PLAN (1990)

(Nema-ye nazdik – Close-Up)



Ailesini geçindirmekte zorlanan yoksul Hüseyin, tam bir sinema tutkunudur. Bir gün otobüste sohbet ettiği kadına İranlı ünlü yönetmen Muhsin Makmalbaf olduğunu söyler. Kadın inanmakla kalmaz onu sinema meraklısı oğluyla tanıştırmak için evine davet eder. Eşi ve oğlu da onun Makmalbaf olduğuna inanırlar. Aralarında inkâr edilmeyecek bir fiziksel benzerlik vardır. Aile içinde büyük saygı gören Hüseyin, yalanı ortaya çıkana kadar evlerine girip çıkmayı sürdürür. İranlı usta yönetmen Abbas Kiarostami, medyaya yansıyan olayı baştan sona ‘yeniden canlandırma’ ile sinemaya aktarırken başrollerde Hüseyin ve onun kandırdığı aile üyeleriyle çalışır. Hüseyin’in duruşması sırasında çekimler yapar ve mahkeme ile canlandırma çekimlerini paralel şekilde kurgular. Finalde ise Hüseyin’e sürpriz yaparak onu Muhsin Makmalbaf ile yan yana getirir… Sinema, gerçeklik ve yalan üzerine yapılmış en iyi filmlerden biri.