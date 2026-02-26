Canlı
        Sirkeci-Kazlıçeşme hattını 8 milyon yolcu kullandı

        Sirkeci-Kazlıçeşme hattını 8 milyon yolcu kullandı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 26 Şubat 2024 tarihinde hizmete verilen Sirkeci-Kazlıçeşme hattında bugüne kadar 8 milyon 56 bin 569 kişinin taşındığını söyledi. Bakan Uraloğlu, hattın İstanbul'un tarihi mirasını yansıtan bir güzergahta yer almasıyla turizme de katkı sağladığını vurguladı

        Giriş: 26.02.2026 - 12:35
        8 milyon yolcu taşıdı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’un tarihi merkezlerinden geçen Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistemi’nin 26 Şubat 2024 yılında hizmete alındığını anımsattı. Bakan Uraloğlu, Marmaray ile entegre olan söz konusu hattın açıldığı günden bu yana 8 milyon 56 bin 569 kişiye hizmet verdiğini kaydetti.

        8,3 kilometrelik hattın inşasında tarihi surlar ve diğer kültürel miras alanlarının korunarak, modern ulaşım ile tarihi dokunun uyumunun sağlandığını söyleyen Uraloğlu, “Sirkeci, Cankurtaran, Kumkapı, Yenikapı, Cerrahpaşa, Kocamustafapaşa, Yedikule ve Kazlıçeşme olmak üzere 8 istasyonu kapsayan hattımız İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasını yansıtan bir güzergâhta yer almasıyla turizme de önemli katkı sunuyor” dedi.

        GÜNDE 83 SEFER

        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında günde toplam 83 seferle sabah 06.00’dan gece 23.00’e kadar 25 dakikalık aralıklarla hizmet verildiğine dikkati çeken Uraloğlu, “Seyahat süresi Sirkeci- Kazlıçeşme arasında 17 dakika, Kazlıçeşme-Sirkeci arasında ise 25 dakika. Hat, sefer başına bin 637 yolcu kapasitesine sahip.” dedi.

        Proje alanının toplam 215 bin metrekare olduğunu söyleyen Uraloğlu, çalışma alanının 92 bin 450 metrekaresinin demiryolu ulaşımı için kullandıklarını ifade etti. Uraloğlu, geri kalan 122 bin 550 metrekarenin ise yaya yürüme alanı, bisiklet, scooter parkuru, dinlenme ve rekreasyon alanları olarak düzenlendiklerini ve bu kısmı vatandaşların yaya olarak kullanımına açarak İstanbul’a şehrin tam kalbinde büyük bir yeşil alan kazandırmış olduklarını belirtti.

        Uraloğlu, “Projemiz kapsamında raylı sistem, yaya ve mikro mobilite araçları, sosyal aktivite alanları oluştururken, yaya ve karayolu alt geçitlerini de rehabilite ettik. Yani projemiz ile insanımızın yaşam konforunu artıracak diğer düzenlemeleri de gerçekleştirdik.” diye konuştu.

