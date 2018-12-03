İngiliz milyarder iş adamı Richard Branson'ın sahibi olduğu Virgin Galactic, yılbaşından önce uzaya astronot göndereceğini açıkladı. Uzun vadede uzaya turist göndermeyi hedefleyen şirketin patronu Branson, "Projeye yüzde yüz inanan bir grup astronot ile çalışıyoruz. İlk birkaç sefer sadece bu astronotlar ile gerçekleştirilecek" dedi. Kendisinin ilk yolcu olacağını kaydeden Branson, bir süre sonra turistlerinde uzaya çıkabileceğini söyledi.

3 BİN KM/S HIZA ÇIKIYOR

Galactic'in roket ile güçlendirilmiş uçağı 'SpaceShipTwo' ana geminin kanatları altında havalandıktan sonra belirli bir yüksekliğe ulaşınca ana gemiden ayrılarak atmosferin dışına çıkacak. Pilotlar 8 saniye içinde maksimum hıza ulaşan uzay gemisini saatte 3 bin 680 kilometre hızla uçuracak.

SpaceShipTwo'nun son testleri 51 kilometre yükseklikte yapılıyor. Virgin Galactic planladığı gibi yıl bitmeden uzaya çıkabilirse, rakiplerinin önüne geçmiş olacak. Öyle ki, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın kurduğu Space X'e önemli bir üstünlük sağlamış olacak.

'ÖNCE GÜVENLİK'

Uzay yolcuklarında güvenliğin her şey olduğunu aktaran Richard Branson, "Eğer uzaya insan gönderiyorsanız tek düşünmeniz gereken şey güvenliktir. Hiç birimiz ilk olmak için yarışmıyoruz. Elon da Jeff'te olağanüstü işler yapıyorlar, fakat Virgin Galactic ilk olacak" dedi.

SpaceShipTwo ile uzaya gitmek için 100 kişi sıraya girmiş durumda. Bu kişiler 200 ila 250 bin dolarlık ücret ödeyerek bir günlük uzay turuna çıkmayı bekliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ