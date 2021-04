HABERTURK.COM

Düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel bir oyuncu olan Şişecam, Yenişehir düzcam üretim tesisinde yaklaşık 400 Milyon liralık (yaklaşık 42 Milyon Euro) yatırımla yenilediği düzcam fırınını ateşledi. Aralıksız yatırımlarıyla Türkiye için üreterek, değer yaratmaya devam eden Şişecam, yenilediği 240 Bin ton kapasiteli fırınla pazara sunulacak son teknoloji ürünler ile, özellikle küresel salgın döneminde dalgalı bir seyir izleyen ve son dönemde hızla artan yurt içi düzcam talebine cevap verecek.

Türk cam sanayinin kurucusu Şişecam’ın 85 yılı aşkın geçmişinde, her dönemde olduğu gibi küresel salgın döneminde de olağandışı koşullara rağmen Türkiye için değer yaratmayı sürdürdüğünü belirten Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman: “Küresel salgının yarattığı belirsizlik ortamına ve olağandışı koşullara rağmen ülkemizin cam talebini karşılama ve ülkemiz ekonomisi için değer yaratma önceliğimiz kapsamında yatırımlarımızı da ara vermeden sürdürdük. 2020 yılı Ekim ayında devreye aldığımız sekizinci fırınla Avrupa’nın en büyük düzcam üssü haline getirdiğimiz Polatlı tesisinin ardından bugün Yenişehir düzcam tesisimizde soğuk tamirini tamamladığımız altıncı fırınımızı ateşleyerek devreye alıyoruz. Bu fırınla sağlanacak olan yıllık 240 Bin ton ek kapasite ile inşaat, mobilya, beyaz eşya ve otomotiv sektörünün yoğun taleplerine cevap verebilecek arz imkanına erişilmiş olacaktır. Yılın son çeyreğinde Yenişehir tesisimizde soğuk onarımı tamamlanacak olan yine 240 Bin ton kapasiteli beşinci fırının da devreye alınmasının ardından Şişecam, Türkiye’de 2 Milyon tona ulaşan kurulu düzcam üretim kapasitesini aktif olarak kullanarak, Türkiye için değer yaratmaya kesintisiz devam edecektir.” diye konuştu.

SALGIN SEKTÖRÜ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Küresel salgının cam sektörünü de olumsuz etkilediğini dile getiren Prof. Dr. Ahmet Kırman, alınan ekonomik tedbirler ve uygulanan önlemlerin esnemesiyle birlikte camın girdi verdiği sektörlerin olumlu yönde ivme kazandığını belirtti. Tedarik zincirinin bozulduğu bir dönemde oluşan bu yoğun talebin sektörde arz/talep dengesizliği yarattığını ifade eden Prof. Dr Kırman şöyle devam etti: “İzabe teknolojisine dayanan cam sektörü 7/24 çalışma zorunluluğu olan enerji yoğun bir üretim alanıdır. Bu sektörün ilk yatırım maliyetleri yüksek olduğu gibi, cam fırınlarını belli aralıklarla yenileme (soğuk tamir) zorunluluğu nedeniyle sürekli yatırım ihtiyacından kaynaklanan sermaye yoğun özelliği bulunmaktadır. Yatırımlarımızın sürekliliğinin sağlanması ve ergitme fırınlarının belli aralıklarla yenilenmesi zorunluluğu nedeniyle Yenişehir tesisimizdeki beşinci ve altıncı fırınımız arz/talep dengesi de gözetilerek normal planlanan süreçte soğuk tamire alınmıştı. Soğuk tamirini tamamlayarak yeni üretim yetkinlikleri ile donattığımız ve yaklaşık 400 Milyon liralık (yaklaşık 42 Milyon Euro) yatırımla yenilediğimiz altıncı fırınımızı bugün ateşleyerek devreye aldık. Yıllık 240 Bin tonluk altıncı fırınımızın devreye girmesiyle, artan tedarik imkânı sayesinde inşaat, mobilya, beyaz eşya ve otomotiv sektörünün yoğun taleplerine cevap verebilecek arz imkanına ulaşacağız.”

Küresel salgın ortamında düzcamda öngörülemeyen bir talep artışı yaşandığına dikkat çeken ve talep artışına yönelik çok yönlü tedbirler alındığını ifade eden Kırman: “Bugün düzcam alanındaki faaliyetlerimizi mimari camlar, enerji camları ve beyaz eşya camları olmak üzere üç farklı başlıkta yürütüyor; inşaat, mobilya, enerji ve beyaz eşya gibi önemli sektörlere girdi sağlıyoruz. Ülkemizde Bursa Yenişehir, Kırklareli, Mersin ve Ankara Polatlı olmak üzere toplamda dört üretim tesisi, sekiz fırın ve 2 Milyon tona ulaşan üretim kapasitemiz ile ülke ekonomisi için değer yaratmaya devam ediyor, küresel salgının yarattığı belirsizlik ortamına rağmen yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

YÜZDE 90'I İÇ PAZARA

Şişecam’ın bu süreçte üretim kapasitesini artırmaya ve girdi verdiği sektörleri desteklemeye yönelik önemli uygulamalar ve büyük yatırımları hayata geçirdiğini dile getiren Prof. Dr. Ahmet Kırman, şunları söyledi: “İç pazardaki sıra dışı talep artışını karşılamaya yönelik olarak başta yeni fırın yatırımı ve toplam satışlarda yurt içi satışların payının artırılması olmak üzere ülkemizde ekonomik faaliyetleri destekleyen her türlü önlem alınmıştır. Bu kapsamda, aylık düzcam sevkiyat kapasitemiz olan 100 Bin tonun tamamını kullanılırken, ihracatımızı önemli ölçüde kıstık ve ülkemizde gerçekleştirdiğimiz düzcam üretiminin yaklaşık yüzde 90’lık kısmını yurt içi pazara sunduk. Bunun yanı sıra, özellikle yurt içi pazar talebi paralelinde üretim kapasitesinde artış sağlanması ihtiyacına yönelik olarak Ankara’nın Polatlı ilçesindeki düzcam üretim tesisimizde 1 milyar TL seviyesinde bir yatırımla (yaklaşık 130 Milyon dolar) yıllık 240 Bin ton kapasiteli yeni fırın yatırımımızı tamamlayarak devreye aldık. Ülkemize olan güvenimizin de önemli bir göstergesi olan bu yatırım ile girdi verdiğimiz sektörleri desteklemeye devam ettik. Her zaman olduğu gibi küresel salgından kaynaklı bu zorlu dönemde de ekosistemimizi desteklemek üzere her türlü çaba gösterilmiştir. Bu vesileyle, bu süreçte paydaşlarımızın göstermiş olduğu anlayış ve dayanışma ruhu için teşekkür ederiz.”

Yeni üretim yetkinlikleriyle donatılan Yenişehir’deki yeni fırınla Şişecam 16 metreye kadar düzcam üreten sayılı üreticiler arasında yer alacak

Şişecam’ın Yenişehir düzcam tesisinde Endüstri 4.0’a uygun şekilde ileri teknolojiyle yenilediği ve modernize ettiği altıncı fırını iç pazara sunulan kapasiteyi artırmasının yanı sıra ultra renksiz düzcam gibi katma değerli yeni ürünleri de pazara sunma imkânı tanıyacak.

Düzcam sektöründe kullanılmakta olan en büyük cam ebadı boyu 6 metre olan Jumbo camlardır. Mega Jumbo düzcamlar, günümüz mimarisinde prestijli yapıların önemli bir tasarım öğesi olarak öne çıkmaktadır. Kesintisiz cam uygulama imkânı yaratmasıyla, alışveriş merkezleri, müzeler, ofis binaları, sergi ve kongre merkezleri gibi yapılarda farklı mimari tasarım imkanları sunarken, mekâna da sıra dışı bir boyut katmaktadır.

Devreye alınan altıncı fırınla mimari camlar alanında, Türkiye’de ilk Mega Jumbo camı Şişecam’ın Yenişehir tesisinde üreteceğini belirten Kırman: “Mega Jumbo üretim yatırımının Yenişehir altıncı fırınında tamamlanmasıyla, Şişecam, 16 metreye kadar düzcam üreten dünyadaki sayılı üreticilerden biri olacak. Hizmet verdiği tüm sektörlerin gelişimine imkân sağlayan yenilikçi yaklaşımı ve tüm paydaşları için sürdürülebilir değer yaratma anlayışı ile sürdürdüğü yatırımlarıyla Şişecam, Türkiye ekonomisine ve cam sektörüne katkı sağlamaya devam edecektir.” dedi.