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        Haberler Gündem 3. Sayfa İki kardeşin boğazını kesmişti! İstenen ceza belli oldu | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        İki kardeşin boğazını kesmişti! İstenen ceza belli oldu!

        Sivas'ta, 22 yaşındaki Umutcan ve 16 yaşındaki Melisa Şimşek kardeşleri evlerinde ellerini plastik kelepçeyle bağlayıp, boğazlarını keserek öldüren 35 yaşındaki Hüseyin Sönmez hakkında iddianame hazırlandı. Caniye istenen ceza belli oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 07:30 Güncelleme: 06.06.2025 - 08:39
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        İki kardeşin boğazını kesmişti! İstenen ceza belli oldu!
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        Sivas'ta, 6 Mayıs gecesi Kılavuz Mahallesi 58'inci Sokak'taki İdil Apartmanı D Blok 12'nci kattaki dairede oturan Umutcan (22) ve Melisa Şimşek (16) kardeşler, gece köyden eve dönen anneleri Ayşegül Şimşek tarafından elleri plastik kelepçeyle bağlanmış ve boğazları kesilerek öldürülmüş halde bulundu.

        KATİL ZANLISI BELİRLENDİ

        Melisa Şimşek, 16 yaşındaydı...
        Melisa Şimşek, 16 yaşındaydı...

        DHA'daki habere göre polis ekiplerinin yaptığı araştırma ve kamera incelemeleri sonrasında olayı gerçekleştiren kişinin Ankara'da yaşayan Hüseyin Sönmez (35) olduğunu belirledi.

        BİNADA 5 SAAT KALDI

        Eve kamufle şekilde girip binada 5 saat kalarak cinayetleri işledikten sonra çıkan Sönmez’in Ankara’ya döndüğü belirlendi. Ankara'da gözaltına alınan Hüseyin Sönmez, sorgulanmak üzere Sivas'a getirildi.

        "GÖRÜŞMEK İÇİN GELDİM" DEMİŞTİ

        Umutcan Şimşek, 22 yaşındaydı...
        Umutcan Şimşek, 22 yaşındaydı...

        Sönmez, savcılık ifadesinde baba Uğur Şimşek'e 5 yıl önce verdiği 500 bin liralık borcu tahsil etmek için öldürülen çocukların annesi Ayşegül Şimşek ile görüşmek üzere kente geldiğini iddia etti, çocukları kendisinin öldürmediğini ileri sürdü.

        KATİL, BABA İLE EN SON GÖRÜŞEN KİŞİ

        Hüseyin Sönmez, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öldürülen kardeşlerin babaları Uğur Şimşek'in, 5 yıldır kayıp olduğu ve en son Ankara'da görüştüğü kişinin Hüseyin Sönmez olduğu belirlendi.

        İDDİANAME TAMAMLANDI

        Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürüten soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Sivas 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianamede, olaya ilişkin tüm dosyanın kapsamlı bir şekilde incelendiği belirtildi.

        AKLİ DENGESİ YERİNDE RAPORU ALINDI

        İfadelerinde sık sık psikolojik sorunları ve kişilik bozukluğu bulunduğunu belirten Hüseyin Sönmez için tutuklu bulunduğu Elazığ’da Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nden alınan sağlık raporu da iddianameye eklendi. Raporda, sanığı akli dengesinin yerinde ve ceza ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

        KAN ÖRNEKLERİ UYUŞTU

        Olay yerine yakın çevrede bulunan kan örneklerinin de Adli Tıp Kurumu'nda incelendiği ve Hüseyin Sönmez'in DNA'sı ile uyumlu olduğu vurgulandı.

        ANNE SANIĞI TANIMADIĞINI SÖYLEDİ

        İddianamede ifadesine yer verilen Ayşegül Şimşek, olay günü yakınlarıyla Yıldızeli ilçesine bağlı Kapaklıkaya köyüne gittiğini, çocukları Melisa ve Umutcan'ın ise okul ve iş durumu sebebiyle Sivas merkezde kaldıklarını belirtti. Şimşek, kızının okuldan geldikten sonra kendisini arayarak evin anahtarını bulamadığını ve kendisinin de bunun üzerine oğlu Umutcan'ın aradığını söyledi.

        "İSMİNİ, EŞİM KAYBOLUNCA DUYDUM"

        Ayşegül Şimşek, kızı Melisa'nın olay günü saat 21.00 sıralarında kendisini aradığını ve eve kaçta geleceğini sorduğunu anlatarak, gece 10-11 gibi eve geleceğini, beklemeyip uyumalarını söylediğini anlattı. Ayşegül Şimşek, "Kızım o gün benimle çok sakin konuştu ancak normalde hiç böyle sakin konuşmazdı. Ben de yorgun olduğunu düşünerek bir şey demedim. Daha sonra çocuklarım beni hiç aramadı. Hüseyin Sönmez'i hiç tanımam, bugüne kadar benimle hiçbir görüşmesi olmadı. Zaten ismini de 2020 yılında eşim kaybolunca duydum" ifadelerini kullandı.

        İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

        İddianamede sanık Hüseyin Sönmez hakkında Melisa Şimşek'e karşı 'çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek nitelikle kasten adam öldürme', Umutcan Şimşek'e karşı da 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

        Ayrıca sanığın, 'gece vakti zincirleme şekilde kişinin ölmesinden yararlanmak suretiyle ve bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', anne Ayşegül Şimşek'e karşı 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme’ ve kamuya karşı da '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından cezalandırılması ve iyi hal indiriminden de yararlanmaması talep edildi.

        Hüseyin Sönmez, ilerleyen günlerde Sivas 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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