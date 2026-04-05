Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Esenler Erokspor Sivasspor: 1 - Esenler Erokspor: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Sivasspor: 1 - Esenler Erokspor: 3 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Onur Ulaş, Guelor Kanga (p) ve Yunus Emre Gedik'in golleriyle ligdeki üç maçlık galibiyet hasretini bitiren Esenler Erokspor, puanını 66'ya çıkardı. Üç maç sonra yenilen Sivasspor ise haftayı 47 puanla tamamladı.

        Giriş: 05.04.2026 - 18:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Esenler Erokspor üç maç sonra kazandı!

        Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Esenler Erokspor oldu.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 24'te Onur Ulaş, 33'te penaltıdan Guelor Kanga ve 90+4. dakikada Yunus Emre Gedik attı. Ev sahibinin tek golünü ise 88. dakikada Daniel Avramovski kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte üç maç sonra kazanan Esenler Erokspor, puanını 66'ya çıkardı. Ligde yakaladığı üç maçlık galibiyet serisi sona eren Kırmızı Beyazlılar ise 47 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Sivasspor, Boluspor'a konuk olacak. Esenler Erokspor, Amedspor'u ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
