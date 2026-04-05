Sivasspor: 1 - Esenler Erokspor: 3 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Onur Ulaş, Guelor Kanga (p) ve Yunus Emre Gedik'in golleriyle ligdeki üç maçlık galibiyet hasretini bitiren Esenler Erokspor, puanını 66'ya çıkardı. Üç maç sonra yenilen Sivasspor ise haftayı 47 puanla tamamladı.
Giriş: 05.04.2026 - 18:09
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Esenler Erokspor oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 24'te Onur Ulaş, 33'te penaltıdan Guelor Kanga ve 90+4. dakikada Yunus Emre Gedik attı. Ev sahibinin tek golünü ise 88. dakikada Daniel Avramovski kaydetti.
Bu sonuçla birlikte üç maç sonra kazanan Esenler Erokspor, puanını 66'ya çıkardı. Ligde yakaladığı üç maçlık galibiyet serisi sona eren Kırmızı Beyazlılar ise 42 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Sivasspor, Boluspor'a konuk olacak. Esenler Erokspor, Amedspor'u ağırlayacak.
