Sivasspor: 3 - Van Spor FK: 3 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Sivasspor ile Van Spor FK, 3-3 berabere kaldı. Sivasspor, Rey Manaj (2) ve Aaron Appindangoye'nin golleriyle iki kez iki farklı öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı. Bu sonuçla birlikte Sivasspor haftayı 31, Van Spor FK ise 35 puanla tamamladı.
Sivasspor'u iki kere iki farklı öne geçiren golleri 8'de Aaron Appindangoye, 28 ve 32. dakikalarda Rey Manaj attı. Konuk ekibe beraberliği getiren golleri ise 30 ve 68. dakikalarda Kenneth Mamah, 90+5'te Muhammet Ensar Çavuşoğlu kaydetti.
Bu sonuçla beraber ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Sivasspor, puanını 31'e çıkardı. Van Spor FK ise haftayı 35 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Kırmızı Beyazlılar, Adana Demirspor'a konuk olacak. Van Spor FK, Bodrum FK'yı ağırlayacak.