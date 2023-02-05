Sivasspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

ALİ GÜLTİKEN (SABAH): Beşiktaş Sivas'ta bu sezona noktayı koydu. Bundan sonra başka bir hedefin içerisinde yol almaya çalışacak. Bu yol kolay değil. Çok zorlu bir yol, hedefinden kopan takımların nasıl zorlandıklarının bir örneğini Sivas'ta gördük. Bundan sonraki her maç da bundan çok farklı olmayacak. Ligden erken koptuğunuzda bunun bedelini herkes ödemek durumunda kalıyor. Ama en büyük zararı da kulüpler görüyor. Beşiktaş'ın bu kadar transfer yatırımı yaptığı bir sezonda lige çok erken havlu atmış olması büyük bir eksiklik.