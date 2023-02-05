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Sivasspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Spor yazarları, mücadeleyi değerlendirdi.

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  • Sivasspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    TURGAY DEMİR (FOTOMAÇ): Beşiktaş için harç bitti, yapı paydos. Sezon başında Ceyhun Kazancı'nın yaptığı, Masuaku, Dele Alli, Redmond transferlerine ve keşfettiği Valerien'e güvenip harcanan zamana yazık! Karagümrük ve Sivas maçlarının zor olacağı zaten belliydi. Soğuk hava, bomboş bir stat (Atatürk Olimpiyat), yine soğuk hava, bozuk zeminli bir stat (4 Eylül) yani her şeyden önce şartlar zordu. Böyle maçlarda kariyerine değil yüreğine bakıp oyuncu seçmek gerek. Şenol hoca öyle yapmadı. Canı sağ olsun. Beşiktaş, Sivas'ta öyle ya da böyle kazanmalıydı. Kazanmak şöyle dursun mücadele bile etmedi Siyah-Beyazlı oyuncular.
  • Sivasspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    BİLAL MEŞE (MİLLİYET): Güneş, umut bağladığı oyunculardan verim alamadı. Benim asıl kafama takılan Aboubakar, yahu bir pozisyona gir de dişimizi kıralım arkadaş! Demem o ki, adı var, kendisi ortalarda yok! İşin özeti , bu oyunda umut varsa ki var, hiç bitmez, onca haftalar, onca alınacak puanlar var, var da Kartal’ın son iki haftadır ortaya koyduğu futbol herkesin içini karartıyor!
  • Sivasspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    SİNAN VARDAR (FOTOMAÇ): Haydi Amir de yeni geldi onu bir kenara koyarsak; diğerleri gamsız, kedersiz, tam bir vurdumduymazlar ordusuydu. Beşiktaş için çok yazılacak o kadar olumsuz şey var ki... 90 dakika boyunca Sivas soğuğunda takımlarını müthiş destekleyen taraftara bu yapılan bir zülumdur. Beşiktaşlılar bunu hak etmiyor. Atom Karınca Rıza Çalımbay'ın takımı dün hak ettiği 3 puanı kazandı. Çok başarılı bulduğum başkan Mecnun Odyakmaz'dan az parayla büyük iş başarıyor. Sivasspor'dan alınacak o kadar dersler var ki! Takım olarak savaşan Kırmızı- Beyazlı ekipte; Erdoğan, Uğur, Saiz, Cofie dün alkışı hak eden isimlerdi.
  • Sivasspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    BÜLENT TİMURLENK (SABAH): Beşiktaş'ın kapısından içeriye girmişseniz belirli bir kaliteye sahipsinizdir. Ama hedefi olan bir takımda oynarken gerekli olan, sezon içinde devamlılıktır. Her futbolcunun kötü günü olabilir. Sizi şaşırtır, hayal kırıklığına uğratabilirler. Ama Beşiktaş'ta birkaç futbolcu var ki onlar iyi oynadıklarında taraftar şaşırıyor. N'Koudou, Muleka, Necip, Dele Alli, kırk yılın başında iyi oynarsa şaşırtan adamlar. Gedson bu takımın lokomotifi. Salih ile birlikte ileriye taşıyan adamıydı. Onlar yokken Amir transferine rağmen Kartal, ilk yarıda sadece iki hücum geliştirip çerçeveye gol atamadı. 
  • Sivasspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    ATTİLA GÖKÇE (MİLLİYET): Sivasspor, bu ligin yerleşik takımlarından biri olduğunu yeniden gösterdi. Sıkıntılı haftaları geride bırakan bir süreç başlattı.Beşiktaş’a dönersek… Maalesef, üzülerek yazıyorum… Beşiktaş puan cetvelinin “başaltı” takımlarından biri oldu. Şampiyonluk mücadelesi ve zirvenin dışında kaldılar. Türkiye Kupası’nda da yoklar, Avrupa’da da namevcutlar. Belki bir-iki derbi maçlarıyla heyecan tazeleyebilirler. Geçmiş olsun. 
  • Sivasspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    ALİ GÜLTİKEN (SABAH): Beşiktaş Sivas'ta bu sezona noktayı koydu. Bundan sonra başka bir hedefin içerisinde yol almaya çalışacak. Bu yol kolay değil. Çok zorlu bir yol, hedefinden kopan takımların nasıl zorlandıklarının bir örneğini Sivas'ta gördük. Bundan sonraki her maç da bundan çok farklı olmayacak. Ligden erken koptuğunuzda bunun bedelini herkes ödemek durumunda kalıyor. Ama en büyük zararı da kulüpler görüyor. Beşiktaş'ın bu kadar transfer yatırımı yaptığı bir sezonda lige çok erken havlu atmış olması büyük bir eksiklik.
  • Sivasspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    FATİH DOĞAN (SABAH): Beşiktaş taraftarının maç sonu "transfer eleştirisi" yaptığı tezahüratlarda haklılık payı var. Bu takımın 3-4 mevkiye kaliteli takviye yapma ihtiyacı kesinken ve bu konuda açıklamalar ortadayken transferlerin yapılmaması ya da son haftaya bırakılması büyük bir hata... Beşiktaş yanlış transfer politikasının bedelini ödüyor. Yeni isimlerle mücadeleyi kazanan Sivasspor ve Rıza Çalımbay bence en açık bir şekilde acı gerçeği Beşiktaş yönetiminin yüzüne vurdu.
  • Sivasspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    GÜNTEKİN ONAY (HÜRRİYET): Bozuk zemin ve dondurucu soğuk gibi olumsuzlukları da üzerine koyunca siyah beyazlılar açısından kâbus gibi bir maç oldu. Öyle ki Beşiktaş’ın 90 dakika boyunca Sivasspor kalesine isabetli şut yok. Hücumda da değişikliklerin ardından son 15-20 dakika oluşan bir baskı var. Amir Hadziahmetovic’in gerçek pozisyonuna geçmesi, Necip Uysal’ın yerine giren Kerem Atakan Kesgin’in pas kalitesi ve Dele Alli’nin de katılması Beşiktaş’ın oyun üstünlüğünü ele almasını sağladı. Siyah beyazlı ekip, lider Galatasaray’ın Trabzonspor’dan -bırakın kazanmayı- puan dahi almasıyla şampiyonluk yarışından çok uzaklaşacak.
  • Sivasspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    ENGİN KEHALE (HÜRRİYET): Beşiktaş son 10-15 dakikada biraz oyunun gidişatından, biraz değişikliklerden aradığı baskıyı kurmayı başardı. 80 dakikada 11, kalan bölümde 6 defa rakip ceza sahasında topla buluştu siyah beyazlılar. İşin ilginci, bu bölümün en iyisi birebir net golü kurtaran Mert oldu. Maç sonunda Güneş’in ekibinin isabetli şutu “0” idi. Beşiktaş, bu kadar inişli çıkışlı sezonda üst üste iki maçta puanı yanlış oyuncu grubuyla, yanlış kurgularla ve yanlış oyunlarla yitirdi. Gemi elbette doğru yönü gösterecektir fakat kara göründüğünde diğer takımlar çoktan oraya varmış olacaklar gibi gözüküyor.
  • Sivasspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    ALİ ECE (FANATİK): Joker, iskambil oyunundan yola çıkarak futbol diline eklenen bir tabirdir: İskambilde joker, iyi bir eli tamamlar; misal elinde kupa vale ve kupa 10 vardır, jokeri ister kupa kral ister kupa 9 yerine kullanırsın. Futbolda da benzer zaten: Yeni transfer Amir'in yanında Necip olursa Tayfur’un jokerliği bir yere kadar: Beşiktaş koca ilk 45’i isabetli şut atamadan tamamladı. Sivas kış zeminini avucunun içi gibi bilen Kerem Atakan Kesgin, Sivasspor performansı kıstas alarak transfer edildiyse, Sivasspor karşısında Necip yerine başlayamaz mı, başlayamaz ise neden transfer edildi? 76’da hem Dele Alli hem Kerem Atakan girdi, Beşiktaş 76-80 arası 4 dakikada daha önceki 76 dakikanın toplamından daha çok etkili gol girişiminde bulundu. 76’ya kadar maç tamamen Rıza Çalımbay’ın istediği gibi oynandı. Şenol hoca Gedson’suz ilk 11’ini doğru belirleyemedi, oyuncu değişikliklerinde de maalesef çok geç kaldı.
  • Sivasspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    CEM DİZDAR (FANATİK): Diyelim Valerian İsmail döneminde takım çalışmamıştı! Peki bu ‘Oyun kaybı’nı ya da ‘Oyunsuzluğu’ nasıl açıklamak gerekiyor? Kulüpler hakem kararları üzerinden ortalığı çocukça münakaşalarla toz duman ederken, memlekette futbol olgunluğu vasata bile ulaşmakta zorluk çekiyor. Evet, biri yeniyor diğeri yeniliyor belki ama oyun futbola ne kadar benziyor, orası meçhul!

     
  • Sivasspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları
  • Sivasspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

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