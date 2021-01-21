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Sivasspor - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk oluyor. Ligde çıktığı son 5 müsabakayı kazanan Fenerbahçe, Sivasspor'u mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkarmak istiyor

Sivasspor - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk oluyor.

SİVASSPOR - FENERBAHÇE

STAT: Yeni 4 Eylül Stadı
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Sadık, Tisserand, Novak, Gustavo, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Samatta, Thiam
YEDEKLER: Harun, Lemos, Serdar, Sosa, Cisse, Fatih, Uğur, İsmail, Caner, Ademi
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

Ligde çıktığı son 5 müsabakayı kazanan Fenerbahçe, Sivasspor'u mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkarmak istiyor. Yaptığı müsabakaların 12'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 4'ünü kaybeden sarı-lacivertli ekip, 38 puan elde etti. Fenerbahçe, haftaya averajla 2. sırada girdi.

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AYRINTILI PUAN DURUMU

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Demir Grup Sivasspor ise hanesine 23 puan yazdırdı.

OZAN TUFAN CEZALI

Fenerbahçe'de milli futbolcu Ozan Tufan, sarı kart cezası nedeniyle Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Bu sezon sergilediği istikrarlı performansla ön plana çıkan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, MKE Ankaragücü müsabakasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü. Öte yandan sarı-lacivertlilerin Demokratik Kongolu stoperi Marcel Tisserand, Sivasspor karşılaşması öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Tisserand, sarı kart görmesi halinde 21. haftada Hes Kablo Kayserispor ile oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.

28. RANDEVU

Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 28 maçtan 17'sini Fenerbahçe, 6'sını Sivasspor kazandı, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabette Fenerbahçe'nin toplam 63 golüne, Sivasspor 38 golle karşılık verdi. Geçen sezon oynanan karşılaşmalarda Sivasspor, 3-1 ve 2-1'lik skorla Fenerbahçe'yi mağlup etmişti.

SİVAS'TAKİ MAÇLAR

İki takım arasında Sivas'ta yapılan 14 lig maçında Fenerbahçe 6, ev sahibi ekip 4 kez galip geldi, 4 maç da berabere bitti. Sivas'taki maçlarda sarı-lacivertliler 26, kırmızı-beyazlılar 22 gol attı. Öte yandan Sivas'taki son 8 randevuda ev sahibi ekip 3, Fenerbahçe ise 2 galibiyet aldı. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

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