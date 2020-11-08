Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Ligde çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray 13 puan topladı. Demir Grup Sivasspor ise oynadığı 6 maçta ikişer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 8 puan elde etti.

SİVASSPOR - GALATASARAY

STAT: Yeni 4 Eylül Stadı

HAKEM: Abdulkadir Bitigen

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

GALATASARAY: Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda, Feghouli, Babel

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

FALCAO YOK

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

LUYINDAMA VE BELHANDA CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Christian Luyindama ve Younes Belhanda, Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Luyindama ve Belhanda yarın sarı kart görmeleri durumunda 9. haftadaki Hes Kablo Kayserispor maçında görev alamayacak.

29. RANDEVU

İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 28 maçtan 18'ini sarı-kırmızılılar, 5'ini kırmızı-beyazlılar kazandı, 5 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 62 golüne, Sivasspor 36 golle yanıt verdi. Geçen sezon iki takım arasında İstanbul'da oynanan maç 3-2 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sonuçlanırken, Sivas'taki müsabaka ise 2-2 berabere tamamlandı.

SİVAS'TAKİ MAÇLAR

Taraflar arasında Sivas'ta yapılan 14 lig maçında ev sahibi ekip 5, Galatasaray 4 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere bitti. Sivasspor, rekabetteki maçlarda evinde 24 gol attı, kalesinde 27 gole engel olamadı. Kırmızı-beyazlılar, ligde Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetini de sahasında aldı. Sivasspor, rakibi karşısında evindeki son 4 lig maçını kaybetmedi.