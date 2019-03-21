Beşiktaş'ta 4 günlük izin başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antrenmana milli takımlarda olan; Dorukhan Toköz, Burak Yılmaz, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Gönül, Adem Ljajic, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary Medel, Shinji Kagawa, Muhayer Oktay, Erdem Seçgin, Erdoğan Kaya, Doğukan Özkan, Rıdvan Yılmaz ve Oğuzhan Akgün katılmadı.



Teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcıları yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. İdman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması, şut çalışması ve kanat orta şut çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.



Ç.Rize'yle 8 Nisan Pazartesi günü karşılaşacak olan Beşiktaş, 4 günlük iznin ardından hazırlıklarına 26 Mart Salı günü saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.