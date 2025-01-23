Skriniar transferi kara bulutlar getirdi!
Galatasaray'ın uzun süredir transferi için uğraştığı Milan Skriniar'ın Fenerbahçe'ye transferi sarı-kırmızılı kulübün üzerine kara bulutları getirdi; eleştiri okları yöneticilere yöneldi
Fenerbahçe'nin Milan Skriniar transferinde attığı çalım Galatasaray'a kara bulutları getirdi.
Sarı-kırmızılı kulüp uzun bir süredir Milan Skriniar transferi için görüşmeler yürütüyordu. PSG'den yıllık 10 milyon Euro kazanan Slovak stoper için belirlenen üst limit ise 2,5 milyon Euro'ydu.
Sarı-kırmızılı kulüp transferin uzaması sonrasında teklifini yükseltirken PSG ile de prensip anlaşmasına vardı. İkinci yarıdaki maaş ve kiralama bedeli olmak üzere toplamda 4,2 milyon Euro'luk teklifin kabul edildiğine yönelik PSG'den resmi mail de geldi.
Fransız kulübünün yurt dışına oyuncu kiralama limitinin dolu olması üzerine çözüm arayışları başladı. Sarı-kırmızılı idareciler transferi bitirmek üzere son hamleleri yaparken Fenerbahçe gizli bir operasyonla Skriniar'ı renklerine bağladı.
Galatasaray taraftarı transferi için uzun uğraşlar verilen Skriniar'ın Fenerbahçe'ye kaptırılması sonrası adeta 'çileden çıktı' Futboldan sorumlu Sportif AŞ Başkan Vekilleri İbrahim Hatipoğlu ve Abdullah Kavukçu'ya yönelik eleştiri yağmuru başladı.
Sürecin gizli yürütülememesine tepki gösteren taraftarlar, Guela Doue ve Nicola Zalewski transferlerinin de yatmasını hatırlattı. Diğer yandan aracı menajer George Gardi'yle de Galatasaray yönetimi arasında soğuk rüzgarlar esiyor.
Başkan vekillerinden İbrahim Hatipoğlu transfer süreçlerinde gerekmedikçe aracı menajerin bulunması fikrine soğuk bakıyor. Doue ve Zalewski transferlerinde pürüz çıkmasının Gardi kaynaklı olduğuna dair de bir inanç var.
Başkan Vekillerinden Abdullah Kavukçu ise George Gardi'yle birlikte çalışılması gerektiğini düşünüyor. Abdullah Kavukçu, Icardi, Mertens, Torreira, Osimhen gibi transferlerin sayısının artması gerektiğine inanıyor. İbrahim Hatipoğlu transferde yol haritasının Okan Buruk ile scout ekibinin raporları ışığında şekillenmesi gerektiğini düşünüyor.