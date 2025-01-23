Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Skriniar transferi kara bulutlar getirdi! - Galatasaray Haberleri

        Skriniar transferi kara bulutlar getirdi!

        Galatasaray'ın uzun süredir transferi için uğraştığı Milan Skriniar'ın Fenerbahçe'ye transferi sarı-kırmızılı kulübün üzerine kara bulutları getirdi; eleştiri okları yöneticilere yöneldi

        Giriş: 23.01.2025 - 12:00 Güncelleme: 23.01.2025 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe'nin Milan Skriniar transferinde attığı çalım Galatasaray'a kara bulutları getirdi.

        2

        Sarı-kırmızılı kulüp uzun bir süredir Milan Skriniar transferi için görüşmeler yürütüyordu. PSG'den yıllık 10 milyon Euro kazanan Slovak stoper için belirlenen üst limit ise 2,5 milyon Euro'ydu.

        3

        Sarı-kırmızılı kulüp transferin uzaması sonrasında teklifini yükseltirken PSG ile de prensip anlaşmasına vardı. İkinci yarıdaki maaş ve kiralama bedeli olmak üzere toplamda 4,2 milyon Euro'luk teklifin kabul edildiğine yönelik PSG'den resmi mail de geldi.

        4

        Fransız kulübünün yurt dışına oyuncu kiralama limitinin dolu olması üzerine çözüm arayışları başladı. Sarı-kırmızılı idareciler transferi bitirmek üzere son hamleleri yaparken Fenerbahçe gizli bir operasyonla Skriniar'ı renklerine bağladı.

        5

        Galatasaray taraftarı transferi için uzun uğraşlar verilen Skriniar'ın Fenerbahçe'ye kaptırılması sonrası adeta 'çileden çıktı' Futboldan sorumlu Sportif AŞ Başkan Vekilleri İbrahim Hatipoğlu ve Abdullah Kavukçu'ya yönelik eleştiri yağmuru başladı.

        6

        Sürecin gizli yürütülememesine tepki gösteren taraftarlar, Guela Doue ve Nicola Zalewski transferlerinin de yatmasını hatırlattı. Diğer yandan aracı menajer George Gardi'yle de Galatasaray yönetimi arasında soğuk rüzgarlar esiyor.

        7

        Başkan vekillerinden İbrahim Hatipoğlu transfer süreçlerinde gerekmedikçe aracı menajerin bulunması fikrine soğuk bakıyor. Doue ve Zalewski transferlerinde pürüz çıkmasının Gardi kaynaklı olduğuna dair de bir inanç var.

        8

        Başkan Vekillerinden Abdullah Kavukçu ise George Gardi'yle birlikte çalışılması gerektiğini düşünüyor. Abdullah Kavukçu, Icardi, Mertens, Torreira, Osimhen gibi transferlerin sayısının artması gerektiğine inanıyor. İbrahim Hatipoğlu transferde yol haritasının Okan Buruk ile scout ekibinin raporları ışığında şekillenmesi gerektiğini düşünüyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Kartalkaya'dan sonra dedelerine gideceklermiş! Bir ailenin son tatili!
        Kartalkaya'dan sonra dedelerine gideceklermiş! Bir ailenin son tatili!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Kripto para borsaları için yeni kriterler
        Kripto para borsaları için yeni kriterler
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        48 suç kaydı vardı! Cezaevinden kaçtı! Melisa'yı katletti!
        48 suç kaydı vardı! Cezaevinden kaçtı! Melisa'yı katletti!
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Kağıt toplayıcısı kardeşler ölü bulundu!
        Kağıt toplayıcısı kardeşler ölü bulundu!
        MB'nin yılın ilk faiz kararı ne olur?
        MB'nin yılın ilk faiz kararı ne olur?
        Taksi şoförünün katili üst kat komşusu çıktı!
        Taksi şoförünün katili üst kat komşusu çıktı!
        Trump ilk röportajını verdi
        Trump ilk röportajını verdi
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Uykusuzluk sorununuza bir çözüm olabilir mi?
        Uykusuzluk sorununuza bir çözüm olabilir mi?