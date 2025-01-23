Skriniar transferinin perde arkası!
Fenerbahçe, Galatasaray'ın transfer etmek istediği Milan Skriniar'ı İstanbul'a getirererk transfer için anlaşma sağladı. HT Spor, Skriniar transferinin perde arkasını hem Galatasaray hem de Fenerbahçe cephesinden ele aldı...
Fenerbahçe, Galatasaray'ın uzun süredir transfer etmek istediği Milan Skriniar'ı İstanbul'a getirdi. Transferin iki taraftan perde arkasına da HT Spor ulaştı...
Fransız kulübünden yıllık 10 milyon Euro kazanan Slovak stoper için kiralama teklifi yapıldı. Galatasaray oyuncunun ikinci yarıdaki maaşının yarısını karşılamayı teklif etti.
Fransız kulübü ile sarı-kırmızılılar arasında yapılan görüşmeler sonrasında Galatasaray teklifini revize etti ve maaş paylaşımında artırıma gitti. Oyuncuyla Premier Lig ve Serie A kulüplerinden ilgilenenler olunca Skriniar, Türkiye'ye gelme fikrine mesafeli yaklaştı.
İtalya ve İngiltere'den umduğu teklifleri alamayan Skriniar devamında Galatasaray'a yeşil ışık yakarken bu süreçte oyuncunun menajeri Fenerbahçe ile de masaya oturdu. Galatasaray hem PSG hem Skriniar ile 6 aylık kiralık transferde toplamda 4,2 milyon Euro'ya anlaşma sağladı.
Sarı-kırmızılılar yurt dışında altı futbolcusu kiralık olan PSG'nin kota açmasını beklemeye geçti. Tam bu süreçte Fenerbahçe gizli bir operasyona başladı...
Strahinja Pavlovic ve Kevin Danso transferlerinde mutlu sona ulaşamayan Fenerbahçe Skriniar için düğmeye bastı ve süreç iki günde değişti.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, transferi bitirmek için Fransa'ya uçtu. PSG ile görüşmeleri yüz yüze yürüten Branco, Skriniar'ı Jose Mourinho ile de FaceTime ile görüştürdü.
Portekizli teknik direktör, Skriniar'a Fenerbahçe ve İstanbul'u anlatırken Skriniar sarı-lacivertli kulübe de 'tamam' dedi.