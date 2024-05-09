Skype hesap silme: Skype hesabı silme ve kalıcı kapatma nasıl yapılır?

Hesabınızın kapatılmadan önce:

Microsoft sizden bir e-posta alacaksınız. Bu e-postada hesabınızın kapatılacağına dair bir uyarı ve hesabınızı nasıl yeniden etkinleştirebileceğinize dair talimatlar yer alacaktır.

Hesabınızı 60 gün içinde yeniden etkinleştirebilirsiniz. Hesabınızı 60 gün içinde yeniden etkinleştirirseniz, hesabınız kapatılmayacak.

Skype ve Microsoft Hesabı Bağlantısını Kaldırmak İçin Ne Yapılmalıdır?

Maalesef, Skype ve Microsoft hesabınız arasındaki bağlantıyı doğrudan kaldıramazsınız. Bunun nedeni, Skype hesabınızın aslında bir Microsoft hesabı olmasıdır. Skype hesabınızı kapatmak isterseniz, bu da Microsoft hesabınızı kapatmanız anlamına gelir. Microsoft hesabınızı kapatmak istediğinizden eminseniz Hesabınızı kapatmadan önce, aboneliklerinizin iptal edildiğinden ve Skype hesabınızla ilişkili tüm satın alımların tamamlandığından emin olun.