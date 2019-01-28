Fenerbahçe'nin Evkur Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir'in ise Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Habertürk Spor'un duyurduğu Islam Slimani-Emmanuel Adebayor takası büyük ses getirirken iki takımdan bu iki yıldızla ilgili önemli hamleler geldi.

Sarı-Lacivertliler'de Slimani, Turuncu-Lacivertliler'de ise Adebayor maç kadrolarına alınmadılar. Bu durum iki yıldızla ilgili yapılan görüşmelerin sona yaklaştığı ve önümüzdeki günlerde bu takasın gerçekleşeceği şeklinde yorumlandı.