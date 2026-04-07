Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.111,66 %0,00
        DOLAR 44,6098 %0,08
        EURO 51,6049 %0,17
        GRAM ALTIN 6.691,60 %0,45
        FAİZ 42,43 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 104,08 %-0,23
        BITCOIN 69.053,00 %-1,12
        GBP/TRY 59,1786 %0,23
        EUR/USD 1,1562 %0,18
        BRENT 108,80 %-0,88
        ÇEYREK ALTIN 10.938,54 %0,43
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov: "Güçlü bir mentorluk ve networking ekosistemi sunuyoruz" - İş-Yaşam Haberleri

        SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov: "Güçlü bir mentorluk ve networking ekosistemi sunuyoruz"

        SOCAR Türkiye, kadınların ekonomik hayata daha güçlü katılımını desteklemek amacıyla Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) iş birliğiyle hayata geçirdiği "Girişimde Kadın Enerjisi" programının ikinci dönemini, Aliağa'da düzenlenen lansmanla başlattı. Program kapsamında 50 kadın, sekiz ay boyunca eğitim ve mentorluk desteği alarak girişimcilik ekosistemine dahil olacak. SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov, "Kadınların ekonomik hayatta daha aktif rol almasının sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsurlarından biri olduğuna inanıyoruz. Girişimde Kadın Enerjisi programı ile katılımcılara yalnızca eğitim değil, aynı zamanda güçlü bir mentorluk ve networking ekosistemi sunuyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2026 - 13:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        SOCAR Türkiye, kadınların ekonomik ve sosyal bağımsızlıklarını güçlendirmeyi hedefleyen toplumsal fayda odaklı projelerine devam ediyor.

        Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) iş birliğiyle ilk kez geçtiğimiz yıl hayata geçirilen Girişimde Kadın Enerjisi Programı’nın ikinci dönemi, Aliağa’da gerçekleştirilen lansmanla başladı. Programa yapılan 427 başvuru arasından seçilen 50 kadın, sekiz ay sürecek kapsamlı bir girişimcilik ve beceri geliştirme programına katılma hakkı kazandı.

        Program özellikle ne eğitimde ne de istihdamda olan (NEET) kadınlara yönelik olarak tasarlandı. Katılımcılar program süresince girişimcilik ve iş modeli geliştirme, finansal okuryazarlık, e-ticaret ve dijital pazarlama ile girişim finansmanı ve iş geliştirme gibi alanlarda eğitimler alacak. Ayrıca özgüven geliştirme, stres yönetimi ve kişisel gelişim başlıklarında psikososyal destek programlarıyla güçlendirilecek olan katılımcılar, kadın liderlerin yer aldığı mentorluk buluşmaları ve networking etkinlikleri sayesinde girişimcilik yolculuklarında güçlü bir destek ağına erişim sağlayacak.

        SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov, lansmanda gerçekleştirdiği konuşmada;

        “Programın Aliağa’da başlatılması, SOCAR Türkiye’nin faaliyet gösterdiği bölgelerde yerel kalkınmayı destekleme ve kadınların ekonomik hayata katılımını güçlendirme yaklaşımının önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Kadınların ekonomik hayatta daha aktif rol almasının sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsurlarından biri olduğuna inanıyoruz. Girişimde Kadın Enerjisi programı ile katılımcılara yalnızca eğitim değil, aynı zamanda güçlü bir mentorluk ve networking ekosistemi sunuyoruz. Kadın girişimcilerin kendi iş fikirlerini geliştirirken bulundukları bölgelerde ekonomik ve sosyal değer üretmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. SOCAR Türkiye olarak sürdürülebilirlik yaklaşımımız doğrultusunda toplumsal fayda yaratan ve girişimcilik ekosistemini güçlendiren projeleri desteklemeye devam edeceğiz.”

