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Rusya-Ukrayna savaşının ardından Rusya'dan çıkan batılı şirketler arasına Fransız banka Societe Generale de girdi. Yapılan açıklamaya göre, Societe Generale ülkedeki bankacılık ve sigorta faaliyetlerini durduracak.

Öte yandan, Societe Generale Rus Rosbank'taki hisselerini de Interros Capital'e satmak için anlaşmaya vardı. Paris merkezli banka, Rosbank'taki tüm hisselerini Rosbank'ın önceki hissedarı Interros Capital'e satmak için anlaşmaya vardığını duyurdu.

Gelişmeler üzerine, Societe Generale hisseleri yüzde 8.2 yükseldi.

Bankadan yapılan açıklamada, Rosbank hisselerini elden çıkarmanın, elden çıkarılan faaliyetlerin net defter değerinin yaklaşık 2 milyar euro silinmesine ve yaklaşık 1.1 milyar euroluk istisnai bir nakit dışı kaleme yol açacağı kaydedildi.

Fransız banka, Rusya'daki varlıkların geçen sene sonu itibariyle toplam varlıklarının yüzde 1.7'sini, 2021'deki toplam gelirlerin ise yüzde 2.7'sini oluşturduğunu açıklamıştı.

Banka düzenleyici kurumların onayı nedeniyle, söz konusu satış işleminin gelecek haftalarda gerçekleşeceği belirtiliyor.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Interros Capital'in sahibi Vladimir Potanin, 29.6 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 43'üncü kişisi konumunda. Batılı ülkeler Potanin'e henüz yaptırım uygulamazken, 61 yaşındaki Rus milyarder Kanada'nın yaptırım listesinde yer alıyor.