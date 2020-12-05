Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Hatayspor ile mücadele eden Galatasaray’da Mbaye Diagne’nin 32. dakikada attığı golde asisti yapan futbolcu Sofiane Feghouli oldu. Cezayirli futbolcu bu sezon daha önce Gaziantep FK ve Sivasspor maçlarında da 1’er asist yapmıştı.

Karşılaşmaya 11’de başlayan 30 yaşındaki futbolcu, 79. dakikada yerini Ömer Bayram’a bıraktı.

Feghouli 9'u Süper Lig, 3'ü de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 12 resmi maçta görev aldı.