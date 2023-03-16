ŞOK marketlerde 28 Mart tarihine kadar olacak olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta Ramazan Bayramına özel fırsatlar dikkat çekerken onlarca üründe yeni indirimler alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Peki, ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte ŞOK 16-28 Mart kataloğu ile fiyat listesi...