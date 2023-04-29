Alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alan ŞOK Aktüel'in yeni kataloğu yayınlandı. Özellikle lüks marka güneş gözlükleri ve dünyaca ünlü spor ayakkabı markasının modeli dikkat çekti. Birçok kategoride onlarca üründe yapılan indirim ile ŞOK aktüel ürünler listesi merak konusu oldu. Peki, ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde? İşte ŞOK 26 Nisan - 2 Mayıs kataloğu ile haftanın fırsatları...