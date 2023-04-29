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ŞOK'a lüks marka güneş gözlükleri geliyor! İşte ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK marketin yayınladığı aktüel kataloğunda bu hafta lüks marka güneş gözlükleri ve spor aletleri dikkat çekti. Özellikle indirimli ve fırsat köşesinde bulunan ürünler gündeme geldi. ŞOK'ta bu hafta; gıda ürünlerinden, kozmetik malzemelere, küçük ev eşyalarından, mobilya takımlarına, teknolojik aletlerden, dekorasyon ürünlerine birçok ürün alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İşte ŞOK 26 Nisan - 2 Mayıs aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi...

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  • ŞOK'a lüks marka güneş gözlükleri geliyor! ŞOK 26 Nisan - 2 Mayıs kataloğunda fırsatlar!

    Alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alan ŞOK Aktüel'in yeni kataloğu yayınlandı. Özellikle lüks marka güneş gözlükleri ve dünyaca ünlü spor ayakkabı markasının modeli dikkat çekti. Birçok kategoride onlarca üründe yapılan indirim ile ŞOK aktüel ürünler listesi merak konusu oldu. Peki, ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde? İşte ŞOK 26 Nisan - 2 Mayıs kataloğu ile haftanın fırsatları...

     
  • ŞOK'a lüks marka güneş gözlükleri geliyor! ŞOK 26 Nisan - 2 Mayıs kataloğunda fırsatlar!

    Ayarlanabilir Dambıl 6.999 TL

    Erkek Güneş Gözlüğü 1.899 TL

    Kadın Güneş Gözlüğü 529 TL

    Erkek Güneş Gözlüğü 559 TL

     
  • ŞOK'a lüks marka güneş gözlükleri geliyor! ŞOK 26 Nisan - 2 Mayıs kataloğunda fırsatlar!

    Kadın Güneş Gözlüğü 1089 TL

    Unisex Güneş Gözlüğü 3.149 TL

    Erkek Güneş Gözlüğü 279 TL 

    Erkek Güneş Gözlüğü 299 TL

    Kadın Güneş Gözlüğü 2.199 TL
  • ŞOK'a lüks marka güneş gözlükleri geliyor! ŞOK 26 Nisan - 2 Mayıs kataloğunda fırsatlar!

    Uzaktan Kumandalı Full Katlanır Koşu-Yürüyüş Bandı 6.399 TL

    Kürek 2.599 TL

    Mini Bike 599,90 TL

    Fitness Target 90S Masajlı Koşu Bandı 6.699 TL

    Fitness Dikey Bisiklet 2.999 TL

    Fitness Orbitrac Eliptik Bisiklet 2.899 TL
  • ŞOK'a lüks marka güneş gözlükleri geliyor! ŞOK 26 Nisan - 2 Mayıs kataloğunda fırsatlar!

    Pota Ayaklı Angled Pole 54'' Akrilik Panya 19.799 TL

    Pota Ayaklı Highlight Composite Portable 44'' 6.999 TL
  • ŞOK'a lüks marka güneş gözlükleri geliyor! ŞOK 26 Nisan - 2 Mayıs kataloğunda fırsatlar!

    Basketbol Topu 479,90 TL 

    xAir Jordan Ayakkabı Sanddrift 2.599 TL

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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