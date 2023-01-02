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ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu! 4-10 Ocak 2023 ŞOK aktüel ürünler listesi

ŞOK aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 4 Ocak 2023 ŞOK kataloğunda bu hafta teknolojik aletlerden mutfak araç gereçlerine, gıdadan temizlik malzemelerine kadar pek çok ürün yer alıyor. İşte, 4 Ocak Çarşamba ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam liste ve fiyat bilgisi...

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  • ŞOK aktüel 4 Ocak 2023 kataloğunda onlarca ürün indirimde! Bu hafta ŞOK katalog indirimli ürünleri

    ŞOK market aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluştu. ŞOK'ta bu hafta; yükseklik ayarlı oyuncu masası, benzinli ağaç motoru, çift kişilik lastikli çarşaf seti, otomatik pişirme ve dokunmatik ekranlı mikrodalga fırın gibi birçok farklı ürün raflardaki yerini alacak. İşte 4-10 Ocak 2023 ŞOK katalog ürünleri listesi...
  • ŞOK aktüel 4 Ocak 2023 kataloğunda onlarca ürün indirimde! Bu hafta ŞOK katalog indirimli ürünleri

    4 OCAK ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Gaming oyuncu bilgisayarı 14.999 TL, 

    Kablolu Optik Oyuncu Mousesi 499 TL, 

    Gaming RGB pro klavye 799 TL, 

    21.5 Full HD Çerçevesiz Gaming Monitör 1699 TL

    23.8 Full HD Çerçevesiz Gaming Monitör 2099 TL. 

    23.6 Full HD Çerçevesiz Kavisli Gaming Monitör 2699 TL.

    Yükseklik ayarlı oyuncu masası 2399 TL,

    E-Spor oyuncu koltuğu 2599 TL,
  • ŞOK aktüel 4 Ocak 2023 kataloğunda onlarca ürün indirimde! Bu hafta ŞOK katalog indirimli ürünleri

    Midi Fırın 599,90 TL,

    MD10 Mikrıdalga Fırın 1.399 TL,

    Filtre Kahve Makinesi 649 TL,

    Cam Drajelik 99,95 TL,

    Elite Premium Borcam 149,90 TL
  • ŞOK aktüel 4 Ocak 2023 kataloğunda onlarca ürün indirimde! Bu hafta ŞOK katalog indirimli ürünleri

    Soba 299,90 TL,

    Masaüstü Led Dekoratif Şömine 129,90 TL,

    Mini  Isıtıcı 199,90 TL,

    Avuç Taşlama 319,90 TL,

    Benzinli Ağaç Motoru 1199 TL,

    Bebek ve Mutfak Seti 179,90 TL,
  • ŞOK aktüel 4 Ocak 2023 kataloğunda onlarca ürün indirimde! Bu hafta ŞOK katalog indirimli ürünleri
  • ŞOK aktüel 4 Ocak 2023 kataloğunda onlarca ürün indirimde! Bu hafta ŞOK katalog indirimli ürünleri

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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