ŞOK market aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluştu. ŞOK'ta bu hafta; yükseklik ayarlı oyuncu masası, benzinli ağaç motoru, çift kişilik lastikli çarşaf seti, otomatik pişirme ve dokunmatik ekranlı mikrodalga fırın gibi birçok farklı ürün raflardaki yerini alacak. İşte 4-10 Ocak 2023 ŞOK katalog ürünleri listesi...