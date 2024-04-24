Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.645,02 %-0,50
        DOLAR 32,5702 %0,05
        EURO 34,8690 %0,02
        GRAM ALTIN 2.435,57 %0,22
        FAİZ 45,35 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 28,63 %0,10
        BITCOIN 66.753,00 %0,60
        GBP/TRY 40,5579 %0,01
        EUR/USD 1,0694 %-0,07
        BRENT 88,68 %0,29
        ÇEYREK ALTIN 3.982,15 %0,22
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ŞOK aktüel ürünler 24-30 Nisan 2024: Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimli? - Merak Edilenler Haberleri

        ŞOK aktüel ürünler 24-30 Nisan 2024: Yeni haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu dopdolu

        Yeni haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Bugünden itibaren başlayan indirimler 30 Nisan tarihine kadar sürecek. İndirimli ürünler listesinde bu hafta bebek, genç odası, hırdavat, yatak-baza ürünlerine varıncaya kadar geniş yelpaza seçeneği bulunuyor. İhtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapmak isteyenler için 24-30 Nisan ŞOK aktüel indirimlerinde neler var sorusuna yanıt arıyor. İşte ŞOK aktüel ürünler indirimli listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 09:24 Güncelleme: 24.04.2024 - 09:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Her hafta farklı ürünleri indirime sokan markette bu hafta kahve makinesi, meşrubat bardağı, saklama kabı, yumuşatıcı, katlanır su kovası gibi ürünler yer alıyor. Öte yandan filter kahve makinesi 1.499 TL’den satışa sunuluyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimleri 24-30 Nisan 2024

        2

        ŞOK 24-30 NİSAN 2024 AKTÜEL KATALOĞU

        Homend Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi 1.499 TL
        Homend Pottoman Plus Tekli Otomatik Türk Kahve Makinesi 899 TL
        Sinbo Tam Otomatik Espresso Makinesi 2.999 TL
        Arzum Tea Blend Çay Makinesi 1.399 TL
        Arzum Starmix Mikser 899 TL

        3

        Cambu Line Seri Bambu Kapaklı Cam Demlik Sürahi 229 TL
        Cambu Line Seri Bambu Kapaklı Demlik 229 TL
        Cambu Borosilikat Cam Mısır Patlatma Kabı 229 TL

        4

        Portofino Meşrubat Bardağı 6'lı 169 TL
        Portofino Su Bardağı 6'lı 129 TL
        Kupa Bardak 210 cc 19,95 TL

        5
        6
        7
        8
        9
        10
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        “Devletle kavga etmeden milletin çıkarlarını savunmak”
        “Devletle kavga etmeden milletin çıkarlarını savunmak”
        Yeğeni gölete düştü! Amcası suya daldı! Yürekleri yaktılar!
        Yeğeni gölete düştü! Amcası suya daldı! Yürekleri yaktılar!
        Minibüs alev topuna dönmüş 4 kişi ölmüştü! Sürücü kazayı anlattı!
        Minibüs alev topuna dönmüş 4 kişi ölmüştü! Sürücü kazayı anlattı!
        Eşine şiddet uygulayana aylık yok
        Eşine şiddet uygulayana aylık yok
        Multitasking: Zaman mı kazandırıyor, sağlığı mı tüketiyor?
        Multitasking: Zaman mı kazandırıyor, sağlığı mı tüketiyor?
        Lodos ve toz taşınımı uyarısı
        Lodos ve toz taşınımı uyarısı
        ABD Senatosu'ndan 3 ülkeye 95 milyar dolarlık yardım paketine onay
        ABD Senatosu'ndan 3 ülkeye 95 milyar dolarlık yardım paketine onay
        Mehmet Ayan yazdı: 0-0'dan sıkılmadık
        Mehmet Ayan yazdı: 0-0'dan sıkılmadık
        Oğlunun ölümünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu
        Oğlunun ölümünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu
        Markette cinayet! Uyardı, canından oldu
        Markette cinayet! Uyardı, canından oldu
        TBMM'de renkli resepsiyon
        TBMM'de renkli resepsiyon
        İstanbul'a 200 kilometre uzaklıkta! İşte Trakya'nın saklı cenneti
        İstanbul'a 200 kilometre uzaklıkta! İşte Trakya'nın saklı cenneti
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Cansız bedeni bulunan Betül Kurt'un 3 arkadaşı gözaltına alındı
        Cansız bedeni bulunan Betül Kurt'un 3 arkadaşı gözaltına alındı
        Katil zanlısı yakalandı, sebebi borç-alacak meselesi
        Katil zanlısı yakalandı, sebebi borç-alacak meselesi
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        Kamuda tasarruf TBMM’de başladı
        Kamuda tasarruf TBMM’de başladı
        Kayıp Korhan Berzeg olayında yeni gelişme
        Kayıp Korhan Berzeg olayında yeni gelişme
        33. haftanın VAR kayıtları açıkladı
        33. haftanın VAR kayıtları açıkladı
        "Filistin yanlısı öğrencilere Ulusal Muhafızlar müdahale etsin"
        "Filistin yanlısı öğrencilere Ulusal Muhafızlar müdahale etsin"