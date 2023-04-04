Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ŞOK aktüel ürünler 5-23 Nisan 2023 kataloğu: ŞOK marketlerde bayram fırsatı!

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerde nisan ayı kampanyasında Ramazan Bayramı'na özel fırsat ürünleri dikkat çekti. ŞOK'ta bu hafta; çikolata ve şeker çeşitleri, katlanır çocuk küveti, kıyma makinesi ve çamaşır makinesi gibi pek çok farklı ürün müşterisiyle buluşacak. Alışverişseverler için ŞOK aktüel 5-23 Nisan 2023 kataloğu indirimli ürünlerini bir araya getirdik. İşte 5 Nisan 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile çarşamba fırsatları...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • ŞOK aktüel ürünler 5-23 Nisan 2023 kataloğu: ŞOK'ta bayram fırsatı! ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünleri neler?

    ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 5 Nisan 2023 Çarşamba günü müşterisiyle buluşacak ŞOK katalog indirimli ürünleri belli oldu. İşte bu hafta satışa çıkacak ŞOK aktüel kataloğu ürünleri listesi...

    ŞOK 5 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Karmen Sütlü Bitter Madlen Çikolata 49,50 TL

    Ülker Buklet Krema Dolgulu Çikolata 54,90 TL

    Ülker Buklet Madlen Çikolata 74,90 TL

    Ülker Ece Fındıklı Bütün Sütlü Çikolata 74,90 TL

    Ülker Ece Trio 69,90 TL

    Lokum Aşkı Special Lokum 59,90 TL
  • ŞOK aktüel ürünler 5-23 Nisan 2023 kataloğu: ŞOK'ta bayram fırsatı! ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünleri neler?

    Ülker Çokomel 54,90 TL

    Tayaş Miniyum 69,90 TL

    Şahane Karışık Mini Bonbon 42,50 TL

    Patiswiss Draje 49,90 TL

    Tayaş Damla 24,90 TL

    Ülker Toffe 39,90 TL
  • ŞOK aktüel ürünler 5-23 Nisan 2023 kataloğu: ŞOK'ta bayram fırsatı! ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünleri neler?

    Anadolu Mutfağı Kırmızı Mercimek 20,95 TL

    Anadolu Mutfağı Baldo Pirinç 33,95 TL

    Lio Sızma Zeytinyağı 95 TL

    Piyale un 20,95 TL

    Mis Tam Yağlı Tost Peyniri 239 TL

    Aytaç Dana 5'li Sosis 64,90 TL

    Nescafe Gold + Damak Çikolata 99,50 TL
  • ŞOK aktüel ürünler 5-23 Nisan 2023 kataloğu: ŞOK'ta bayram fırsatı! ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünleri neler?

    Mon Amour BB Krem 25 TL

    Gillette Blue 3 Comfort 66,50 TL

    Teno Tuvalet Kağıdı 119 TL

    Teno Havlu Kağıt 79,90 TL

    Baby Turco Bebek Bezi 119,90 TL

    Bingo Matik 172,90 TL

    Yumoş Extra Konsantre Yumuşatıcı 49,90 TL
  • ŞOK aktüel ürünler 5-23 Nisan 2023 kataloğu: ŞOK'ta bayram fırsatı! ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünleri neler?

    Eğitici Tablet 299,90 TL

    Neşeli Piyano 249,90 TL

    Köpekçiğin Oyun Macerası 229,90 TL

    Eğitici Oyun Kumandası 229,90 TL

    Eğitici Hikaye Kitabı 299,90 TL

    Geveze Telefon 229,90 TL

    Eğitici İlk Adım Arabası 349,90 TL

    Sevimli İlk Arabam 159,90 TL

    Eğitici Klozet Köpek ve Kedi 199,90 TL
  • ŞOK aktüel ürünler 5-23 Nisan 2023 kataloğu: ŞOK'ta bayram fırsatı! ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünleri neler?

    Bebek Nevresim Seti 129,90 TL

    Anne Yanı Bebek Yatağı 139,90 TL

    Bebek Yastık Kılıfı 2’li 24,95 TL

    Tekerlekli Oyuncak Sandığı 229,90 TL

    Çocuk Adaptörlü Klozet Kapağı 149,90 TL

    Soft Bebek Küveti 99,95 TL

    Katlanır Çocuk Küveti 199 TL
  • ŞOK aktüel ürünler 5-23 Nisan 2023 kataloğu: ŞOK'ta bayram fırsatı! ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünleri neler?

    Hoover HWP 610AMBC/1-S wifi 10 KG çamaşır makinesi 10799

    Awox Vite PE300 kıyma makinesi 1149

    Awox Dual çay makinesi kırmızı 239 TL

    Altus AL6103L 6KG çamaşır makinesi 5299 TL

    Altus AL 413 P bulaşık makinesi 6499 TL

    Samsung RT50K6000WW çift kapılı no-frost buzdolabı 18999 TL

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.