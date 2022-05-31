ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 1 Haziran Çarşamba tarihinde satışa çıkacak ŞOK aktüel ürünleri belli oldu. Gıdadan temizlik malzemelerine, piknik ve kamp ürünlerinden teknolojik aletlerine kadar pek çok ürün müşterilerini bekliyor. İşte ŞOK 1 - 7 Haziran 2022 aktüel kataloğu...