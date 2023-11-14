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        Haberler Gündem ŞOK market 15 Kasım 2023 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta çarşamba indirimleri ile ŞOK aktüel ürünleri listesi

        ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu! 15-21 Kasım 2023 ŞOK aktüel ürünler listesi

        ŞOK 15-21 Kasım 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerde bu hafta indirime girecek ürünler uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Her hafta çarşamba günü satışa çıkan sınırlı sayıdaki kampanyalı ürünler belli oldu. İşte, 15 Kasım 2023 Çarşamba ŞOK aktüel kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesi...

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        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 16:43 Güncelleme: 14.11.2023 - 16:43
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        1

        ŞOK 15 KASIM 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

        Mis Tam Yağlı Tost Peyniri 220 TL

        Mis Hazır Salep 34,90 TL

        Özkovan Tüp Bal 9,90 TL

        İnci Elma Dilim Patates 38,95 TL

        Naturbes Daily C Vitamini 44,90 TL

        Schweppes Mandalina 27,90 TL

        2

        Babyone Bebek Bezi 142 TL

        Mara Kaş Şekillendirici 45 TL

        Johnson's Bebek Sabunu Sütlü 15,30 TL

        Johnson's Bebe Yağı 41,90 TL

        Komili 3'lü Islak Havlu 29,50 TL

        Mintax Bulaşık Makinesi Tableti 149,90 TL

        Cif Krem Sprey Amonyak/Limon 31,95 TL

        3

        Çift Kişilik Tek Taraflı Pamuklu Battaniye 279 TL

        Çift Kişilik Baskılı Yorgan 369 TL

        Tek Kişilik Baskılı Yorgan 329 TL

        Çift Kişilik Microfiber Yorgan 299 TL

        Tek Kişilik Microfiber Yorgan 249 TL

        Katlanır Yatak 899 TL

        Silikon Micro Yastık 69,95 TL

        Erkek Gondol Terlik 69,95 TL

        4

        Amboss Delta 6 Parça Güveç Seti 999 TL

        Amboss Delta Çelik Tencere Karnıyarık 499 TL

        Esse Palermo Porselen 12 Parça 4 Kişilik Yemek Takımı 899 TL

        Papilla Motto Tak Çıkar Kulplu 2’li Tava Set 599 TL

        Sinbo SCM-2938 Filtre Kahve Makinesi 499 TL

        Airfryer Sprey Yağlık 54,95 TL

        Borosilikat Cam Demlik 169 TL

        5

        Gamers Arena Hell AMD Ryzen 5 16 GB SSD FreeDos Gaming PC 11.799 TL

        Gamers Arena Sangal Extremely AMD Ryzen 5 512 GB SSD 8GB FreeDos Gaming PC 23.999 TL

        Twisted Minds Twisted Minds 22" 100Hz 1 Ms FHD IPS Çerçevesiz Gamig Monitör 2.499 TL

        Twisted Minds Comfort E-Spor Oyuncu Koltuğu 3.999 TL

        Twisted Minds Z Dizayn Karbon Fiber Oyuncu Masası 1.999 TL

        Twisted Minds Mekanik Amortisörlü Monitör Kolu 999 TL

        6

        Eriza Lizbon Sağ Köşe Antrasit Keten 13.999 TL

        Eriza Dark Berjer Kırık Beyaz 6.699 TL

        Eriza Kuanza Kanepe Keten 9.249 TL

        Eriza Puffy Berjer Lacivert Teddy 6.149 TL

        7
        8
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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