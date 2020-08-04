İHA

Çorum'da, Cemilbey Caddesi üzerinde dün gece geç saatlerde insanı şoke eden bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Göğüs Hastalıkları Hastanesi önünde iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine kavga çıktı. Araçlarından inen gruplar birbirlerini darp ederken yumruklar ve tekmeler havada uçuştu.

KAVGAYI KAMERAYA KAYDETTİ

İHA'da yer alan habere göre çevredeki vatandaşlar ve diğer araç sürücüleri de kavgayı ayırmaya çalışsa da taraflar dakikalarca birbirini darp etti. Yaşanan olayda çoğunun maske takmadığı ve sosyal mesafeye uyulmayarak korona virüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı görüldü. Arbede anları da bir vatandaş kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken caddede de trafik kilitlendi.

CAMİ İMAMI KAYGAYI AYIRDI

Araya giren vatandaşlar ve Huzur Cami İmamı Bayram Demirtaş tarafları güçlükle ayırdı. Öfkeli grubun arasına giren Demirtaş, "Allah rızası için yapmayın. Mübarek gün, sakin olun" diyerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Taraflar araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı.