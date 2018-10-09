Spor Toto Süper Lig'de 8 haftada sadece 2 galibiyetle 8 puan toplayabilen ve tarihinin en kötü başlangıcını yapan Fenerbahçe'de kadro içerisinde de sıkıntılar dikkat çekiyor. Phillip Cocu döneminde forma şansı bulamayan isimlerin başında gelen Roberto Soldado, düzenli oynayamadığı için çok üzülüyor.

Milliyet'te yer alan habere göre geçen sezon başında Fenerbahçe'yle 2+1 yıllık sözleşme yapan Soldado, geçtiğimiz hafta bu sezonki durumuyla alakalı kaptan Volkan Demirel'e dert yakındı. Haberde tecrübeli kalecinin, kadro dışı kalmadan önce takım ile sportif direktör Damien Comolli arasında köprü kurduğu kaydedilirken Soldado'nun kaptan Demirel'le kendi durumunu konuşarak çözüm aradığı belirtildi. Sözleşmesindeki "20 maç oynarsa, sözleşme uzar" maddesini Volkan'a aktardığı öğrenilen Soldado'nun, her türlü kolaylığa hazır olduğunu söylediği vurgulandı.

NET TAVIR

Soldado'nun, "Gidip konuşalım ve gerekirse sözleşmedeki bu maddeyi kaldırabileceğimi söyleyelim. Korkmasınlar, hiç sorun çıkarmam. Yeter ki forma giyebileyim, oynayayım. Maddeden korkmasınlar, ben oynamak istiyorum" dediği öğrenildi. Bunun üzerine Volkan'ın da yönetime konuyu açtığı ve Soldado'nun yaşadığı rahatsızlığı anlattığı belirlendi.

Volkan Demirel ile aynı zamanda iyi bir arkadaş olan Roberto Soldado'nun fiziksel ve mental olarak kendisini çok iyi hissettiğini belirttiği, bu nedenle bir an önce sahada olmak istediğini anlattığı dile getirildi.

Roberto Soldado, geçen sezon Teknik Direktör Aykut Kocaman idaresinde 34 resmi maçta 12 gol atıp 5 asist yapmıştı. İspanyol yıldız, Cocu döneminde ise UEFA kadrosuna alınmadı, 6 resmi maçta sahada yer aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ