Şölen Çikolata'dan 100 milyon dolarlık fabrika yatırımı

Çikolata ve atıştırmalık üreticisi Şölen Çikolata, Gaziantep’te yeni üretim tesisini dün düzenlenen törenle hizmete açtı. Fabrikanın açılış töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şölen Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Çoban, Şölen Çikolata Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Erdoğan Çoban, Şölen Çikolata Yönetim Kurulu Üyeleri, Şölen’in bayileri, iş ortakları ve çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Tamamı öz kaynaklarla finanse edilen yatırım, şirketin son yıllardaki en büyük kapasite artırımı olurken, Şölen’in toplam üretim alanını dünyanın en büyük çikolata üretim merkezlerinden biri haline taşıdı. 100 milyon doların üzerinde yatırımla kurulan ve 500 kişilik ek istihdam sağlayan tesisin, ileri teknoloji altyapısı ve yüksek otomasyon kapasitesi olduğu belirtildi. Şirket bu fabrikada, hem mevcut ürün gruplarında kapasitesini artırmayı hem de yeni kategorilere giriş yapmayı hedefliyor.

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Fabrikanın açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, fabrikanın, üreten şehir Gaziantep'in istihdamına, büyümesine ve kalkınmasına katkı sağlayacağını söyledi.

"258 BİN NİTELİKLİ İSTİHDAMIN ÖNÜ AÇILDI"

Sektörler arasında hiç şüphesiz gıda sanayisinin üretim, istihdam, ihracat ve markalaşma kabiliyetiyle ülkenin küresel rekabet iddiasını besleyen en önemli alanlardan olduğunu belirten Kacır, şöyle devam etti:

"Küresel krizlerin, iklim değişikliğinin, lojistik darboğazların ve bölgesel çatışmaların gıda tedarik zincirleri üzerindeki etkilerini hep birlikte müşahede ediyoruz. Gıda sanayisinde sürdürülebilir üretimi, verimliliği, markalaşmayı, teknoloji kullanımını ve katma değerli ürün kapasitesini artırmak bugün bir tercihten öte stratejik bir zorunluluğu ifade ediyor. Türkiye, bereketli toprakları, tarımsal üretim çeşitliliği, gelişmiş sanayi altyapısı, girişimci insan kaynağı ve coğrafi konumuyla gıda alanında çok daha büyük hedeflere yürüyebilecek imkanlara sahiptir."

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Bakan Kacır, 2002 yılından bu yana gıda ürünleri imalatına yönelik 8 bin 911 yatırım teşvik belgesi düzenlediklerini, 1 trilyon 90 milyar lira sabit yatırımın ve 258 bin nitelikli istihdamın önünü açtıklarını dile getirdi.

"GIDA SANAYİSİNİN REKABETÇİ BİR YAPIYA KAVUŞMASINA KATKI SAĞLADIK"

TÜBİTAK akademi, bilim insanı ve özel sektör AR-GE destek programları kapsamında son 23 yılda gıda alanında yürütülen 3 bin 126 projeye ve bu alanda araştırma yapan 3 bin 700 bilim insanı ve gence 16 milyar liradan fazla destek sağladıklarını belirten Kacır, şunları söyledi:

"TÜBİTAK öncülüğünde, Türkiye'nin en büyük gıda AR-GE ve inovasyon projesi INNOFOOD ile Gıda İnovasyon Merkezi ve Türkiye Gıda İnovasyon Platformunu (TÜGİP) kurduk. Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Kocaeli, Giresun, Şanlıurfa ve Ankara'da hayata geçirdiğimiz gıda test ve analiz laboratuvarlarıyla üreticilerimizin kalite, güvenilirlik ve standardizasyon kapasitesini artırdık, gıda sanayimizin iç ve dış pazarlarda daha rekabetçi bir yapıya kavuşmasına katkı sağladık."

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Atıştırmalık ürünler sektörünün ülkenin gıda sanayisinde rekabet gücü yüksek alanlarından biri olduğunu ifade eden Kacır, "Türkiye, üretim kapasitesi, ihracat ağı ve marka kabiliyetiyle bisküvi, çikolata, şekerleme, kek, gofret ve kuruyemiş bazlı ürünlerde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almaktadır. Ülkemizin gelişmiş un, şeker, kakao işleme ve ambalaj sanayisi altyapısı, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya pazarlarına yakınlığı, büyük ölçekli üretim tesisleri ve geniş iç pazarı, atıştırmalık sektörümüzü küresel ölçekte rekabetçi kılan başlıca unsurlardır. İşte bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu yatırım da Türkiye'nin atıştırmalık ürünler alanındaki üretim kabiliyetini, ihracat potansiyelini ve teknoloji odaklı dönüşümünü daha görünür hale getiren örnek tesislerden biridir." diye konuştu.

Açılışta konuşan Şölen Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Çoban, “Bu yatırım bizim için yalnızca kapasite artışı değil. Daha fazla insana istihdam sağlamak, ihracatı büyütmek anlamına geliyor. Markalarımızı dünyanın her köşesinde tüketicilerimizle buluşturacağız” dedi.

“HEDEFİMİZ DÜNYADA KENDİ SEKTÖRÜMÜZE İLK 10’A GİRMEK"

Fabrika yatırımı dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Şölen Çikolata CEO’su Erdoğan Çoban, dünyanın alanındaki en akıllı fabrikalarından biri olan yeni tesiste günlük üretim kapasitesinin 900 ton olduğunu ve Türkiye’de üç fabrikayla faaliyet gösterdiklerini belirtti. Burada toplam 500’den fazla robot kullandıklarını belirten Çoban, son 10 yılda 500 milyon doların üzerinde yatırımın tamamını Gaziantep’e yaptıklarını vurgulayarak, "Bugüne kadar yaptıkları toplam yatırımımız 1 milyar doları aştı" dedi. Şirketin cirosunun 650 milyon dolar, ihracatının ise 360 milyon dolar olduğunu belirten Çoban, “Tüm gıda kategorilerinde ihracat lideriyiz. Hedefimiz dünyada kendi sektörümüze ilk 10’a girmek” dedi.

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"SON 5 YILDA 2 KAT BÜYÜME SAĞLANDI"

Sözlerinin devamında Çoban, “Şölen Çikolata olarak, bugüne kadar sadece üretim tesisleri değil, bu topraklardan aldığımız gücü dünyaya yansıtan bir "ihracat üssü" kurduk. Bugün 5 kıtada 120’den fazla ülkeye ihracat yapıyor, milyarlarca tüketiciye ulaşıyoruz. Tüm gıda kategorilerinde ihracat lideriyiz. Ar-Ge merkezimizde 35 patentle geleceği tasarlıyoruz. Yeni fabrikamızla birlikte 3 üretim tesisimizde 300 bin metrekareye ulaşan üretim alanımızla dünyanın en büyük çikolata üretim merkezlerinden biri olduk. Teknolojiyi ve insanı bir araya getirerek hayata geçirdiğimiz üçüncü fabrikamız tam bir yüksek teknoloji üssü. Yeni üretim hatları, ileri otomasyon sistemleri, robotik teknolojiler ve veri temelli üretim altyapısı sayesinde hem kapasitemizi artırdık, hem üstün kalite standartlarımızı ve gıda güvenliğini çok daha ileri bir noktaya taşıdık, hem de kalite, hız ve esneklik açısından global ölçekte çok daha rekabetçi bir konuma ulaştık. Bu yatırımla birlikte, mevcut istihdamımıza ek olarak 2 bin kişiye de dolaylı istihdam sağlıyoruz. Tüm tesislerimizde sürdürülebilirlik odaklı çalışıyoruz; sıfır atık ve 216 bin ağaca denk gelen karbon emisyonu önlemini iş modelimizin her adımında uyguluyoruz” ifadelerini kullandı.

HEDEF 2030'DA 1,2 MİLYAR DOLAR CİRO

Şölen’in cirosunu son 5 yılda 300 milyon dolardan 650 milyon doların üzerine çıkarak iki kat büyüme elde ettiklerini belirten Çoban, hedeflerle ilgili olarak şu bilgileri verdi:

“Beş yıl içinde tonajda yüzde 40 büyüme sağladık. 2025 yılında ise bir önceki yıla göre çift haneli büyümeyle 360 milyon dolarlık ihracata ulaştık. Bu yıl, yeni fabrikamız, ileri teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge odaklı üretim anlayışımız, çevik yönetim yapımız ve başarısını kanıtlamış markalarımızdan aldığımız güçle yatırımlarımızı ve istikrarlı büyümemizi sürdürüyoruz. 2026’da iç pazarda yüzde 17-20 büyüme hedefliyoruz. Yeni ürünler de gelmeye devam edecek. İhracatta ise dolar bazında yaklaşık çift haneli büyüme ve 386 milyon dolar ciro öngörüyoruz. Dünyada kendi sektörümüzde ilk 10’a girme hedefimize kararlılıkla yürüyoruz. Biz bu topraklara inanıyoruz, ülkemizin üretim gücüne güveniyoruz. 36 yıldır olduğu gibi bayrağımızı dünyada gururla dalgalandırmayı sürdüreceğiz.”

ÜÇ MARKA ŞÖLEN'İN BÜYÜMESİNDE ÖNEMLİ ROLE SAHİP

Şölen’in büyümesinde Biscolata, Ozmo ve Luppo markaları önemli rol oynuyor. Çoban, "Bugün 75 ülkeye ihraç edilen Biscolata 230 milyon dolar, 70 ülkeye ulaşan Ozmo 200 milyon dolar ve Luppo ise 182 milyon dolarlık satış hacmine sahip" dedi.

Ozmo’nun Türkiye, Azerbaycan, Irak ve Suudi Arabistan’da pazar lideri konumunda bulunduğunu belirten Çoban, markanın çocuklara yönelik yenilikçi ürünleriyle global ölçekte büyümeye devam ettiğini söyledi. Belçika’dan Maldivler’e, Kolombiya’dan Japonya’ya kadar 120’den fazla ülkede 200 çeşit ürününü tüketicilerle buluşturuyor. Şölen çikolata denince ilk akla gelen Belçika’ya Türkiye’den yapılan ihracatın yüzde 62’sini, kakao ülkesi Kolombiya’ya çikolata ihracatının yüzde 65’ini Şölen gerçekleştiriyor. İhracat kilogram fiyatında sektör ortalaması 3,7 dolar iken, katma değerli ürün ihracatıyla Şölen’de bu rakam 5,5 dolara ulaşıyor.