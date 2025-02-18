Solskjaer bırakmadı, sözleşmeyi uzattı
Beşiktaş, genç futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu ile sözleşmesini 2027-2028 sezonuna dek uzattı.
Beşiktaş'ta iç transferde hareketlilik sürerken Mert Günok'un ardından kaptan Necip Uysal ve genç yıldız Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sözleşmesi uzatıldı.
17 yaşındaki futbolcuya devre arasında Eyüpspor başta olmak üzere çeşitli kulüplerin ilgisi olurken siyah-beyazlılar karar vermek için yeni hocanın gelmesini bekledi.
Teknik direktörlüğe getirilen Ole Gunnar Solskjaer, Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu beğenirken sezonun ikinci yarısında genç yetenekten faydalanmak istediğini belirtti.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Mustafa Erhan için gelen kiralama önerilerini geri çevirirken sözleşmesini de uzattı.
Genç futbolcunun maaşı da yeni sözleşmeyle birlikte yükseltildi.